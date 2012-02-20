اعتقاد، شناخت و عمل به معارف اسلام از معیارهای انتخاب اصلح است

حجت الاسلام حسینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اعتقاد، احاطه و شناخت علمی و عمل به مبانی و معارف دین اسلام از معیارهای کلی انتخاب اصلح است، افزود: نماینده اصلح می تواند در استان خیلی موثر باشد و در جایگاه قانونگذاری مطالبات مردم و امور ارزشی، اجتماعی و سیاسی مردم را پیگیری می کند.

وی افزود: معیارهای انتخاب اصلح را مقام معظم رهبری در آستانه هر انتخاباتی بیان کرده اند که این بیانگر اهمیت انتخاب اصلح است.

حجت الاسلام حسینی پور گفت: : نماینده باید علاوه بر وظایف قانون گذاری و نظارت بر قانون از حوزه انتخابیه خود شناخت داشته باشد و زمینه های بالقوه و استعدادهای حوزه انتخابیه خود را جهت سرمایه گذاری بیان و معرفی کند.

نیاز به صرف هزینه های سنگین انتخاباتی نیست

وی اظهار داشت: کاندیداها از معرفی غیر واقعی خود پرهیز کنند و با نیت خالص و در جهت انجام وظیفه گام برداشته و در ایجاد فضای انتخاباتی سالم تلاش کنند.

وی گفت: اگر فضای انتخاباتی سالم باشد و کانیداها خصوصیات و برنامه های خود را با صمیمیت و اخلاق بیان کنند نیاز نیست که هزینه های سنگین انتخاباتی داشته باشند و مردم نیز با بصیرت و آگاهی فرد برگزیده را انتخاب می کنند.

امام جمعه موقت اراک بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و برگزاری انتخاباتی پر شور تاکید کرد و افزود: حضور در انتخابات باید عالمانه ، آگاهانه و بیانگر پیام وحدت باشد.

وی افزود: راهبرد اصلی نظام در خصوص انتخابات مشارکت حداکثری است و همه باید زمینه های حضور مردم گسترده مردم در پای صندوقهای رای را فراهم کنیم .