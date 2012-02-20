واشنگتن باید به مخالفین سوری کمک تسلیحاتی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "جان مک کین" از ایالت آریزونا و "لیندسی گراهام" از ایالت کارولینای جنوبی روز گذشته با صراحت اعلام کردند که گروههای مخالف سوری باید مورد حمایت تسلیحاتی آمریکا قرار گیرند.

این دو سناتور آمریکایی ادعا کردند: مردمی که در سوریه کشته می شوند لیاقت این را دارند که از خود دفاع کنند و روشهایی برای ارسال سلاح به مخالفین در سوریه بدون دخالت مستقیم آمریکا وجود دارد.

مک کین و گراهام با طرح این ادعا که دولت ایران و روسیه تجهیزات مورد نیاز را در اختیار دولت بشار اسد قرار می دهند در عین حال بر ارسال تجهیزات به سوریه تاکید کردند.

این اظهارات پس از آن مطرح می شود که روزنامه ملیت در گزارشی به نقل از "سیبل ادموندز" کارمند سابق دفتر تحقیقات فدرال آمریکا نوشت: نیروهای آمریکایی و ناتو مخالفین سوری را در استان حکاری در جنوب شرق ترکیه آموزش می دهند.

دولت سوریه مخالفین بشار اسد را مسئول خشونت و ناآرامی در این کشور می داند، این درحالیست که اعضای ارتش سوریه آزاد در راستای تلاشهای خود برای برکنار کردن دولت اسد و جایگزین کردن آن با دولتی تحت حمایت آمریکا نیروهای امنیتی را به سرکوب مرگبار معترضان متهم می کنند.