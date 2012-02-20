اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان استان مرکزی اعلام می شود

اسماعیل میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: پس از اعلام نهائی اسامی کاندیداها توسط دفتر نظارت استان مرکزی و شورای نگهبان اسامی نامزدهای جبهه اعلام می شود .

وی با اشاره به اینکه لیست کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان از مجاری رسمی مورد تایید جبهه اعلام می‌شود افزود: در تمام حوزه‌های انتخابیه استان، لیست کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان را اعلام خواهیم کرد.

وی، اعتقاد به اسلام و انقلاب اسلامی، اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه و اعتقاد و عمل به اندیشه و سیره امام خمینی (ره)، عدم تمایل به گروه انحرافی و نداشتن فساد را از ملاک‌های جبهه متحد اصولگرایان برای رسیدن به کاندیداهای مورد حمایت عنوان کرد.

میرزاخانی افزود: پس از تشکیل جبهه متحد اصولگرایان در مرکز، این تشکل در استان نیز شکل گرفت و علاوه بر فعالیت‌های ستادی و تشکیل کمیته‌ها و ستادهای شهرستانی، به بررسی وضعیت کاندیداها پرداخت، در حال حاضر نیز در حال جمع بندی برای رسیدن به کاندیداهای نهایی مورد تایید جبهه در استان است.

