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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

2 اسفند ماه/

اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان استان مرکزی اعلام می شود

اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان استان مرکزی اعلام می شود

اراک – خبرگزاری مهر: سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان استان مرکزی از اعلام لیست نهایی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان استان مرکزی در 2 اسفند ماه خبر داد.

اسماعیل میرزاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: پس از اعلام نهائی اسامی کاندیداها توسط دفتر نظارت استان مرکزی و شورای نگهبان اسامی نامزدهای جبهه اعلام می شود .

وی  با اشاره به اینکه لیست کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان از مجاری رسمی مورد تایید جبهه اعلام می‌شود افزود: در تمام حوزه‌های انتخابیه استان، لیست کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان را اعلام خواهیم کرد.

وی، اعتقاد به اسلام و انقلاب اسلامی، اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه و اعتقاد و عمل به اندیشه و سیره امام خمینی (ره)، عدم تمایل به گروه انحرافی و نداشتن فساد را از ملاک‌های جبهه متحد اصولگرایان برای رسیدن به کاندیداهای مورد حمایت عنوان کرد.

میرزاخانی افزود:  پس از تشکیل جبهه متحد اصولگرایان در مرکز، این تشکل در استان نیز شکل گرفت و علاوه بر فعالیت‌های ستادی و تشکیل کمیته‌ها و ستادهای شهرستانی، به بررسی وضعیت کاندیداها پرداخت، در حال حاضر نیز در حال جمع بندی برای رسیدن به کاندیداهای نهایی مورد تایید جبهه در استان است.
 

کد مطلب 1538562

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