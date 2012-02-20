درخواست جدید هند برای واردات برق از ایران/ صدور 50 مگاوات برق به لبنان

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات انجام شده برای صادرات برق به هند گفت: در حال حاضر هند برای واردات 5 تا 6 هزار مگاوات برق از ایران اعلام آمادگی کرده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر اینکه مذاکرات برای صادرات برق به این کشور ادامه دارد، تصریح کرد: همزمان با درخواست هند برنامه ریزی برای صدور یک هزار مگاوات برق به پاکستان هم در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.



این مقام مسئول درپاسخ به پرسش مهر درباره اینکه آیا صادرات برق به هند مستقیم از خاک پاکستان انجام می گیرد یا از مسیر دریایی انتقال برق انجام خواهد شد، اظهار داشت: هم اکنون مطالعات مسیریابی برای انتقال برق به هند در حال انجام است اما قطعا صادرات برق به این کشور آسیایی از مسیر خشکی انجام خواهد شد.



وی همچنین با اشاره به توافق های چهارجانبه برقی ایران، عراق، سوریه و لبنان تاکید کرد: پیش بینی می شود حداکثر تا دو ماه آینده سنکرون شبکه برق چهار کشور با ظرفیت ابتدایی 200 تا 300 مگاوات برق انجام می شود.



بهزاد با یاد آوری اینکه در شرایط فعلی ایران به طور متوسط روزانه حدود یکهزار مگاوات برق به عراق صادر می کند، تبیین کرد: بر این اساس به زودی حجم صادرات برق ایران به عراق به 1200 تا 1300 مگاوات افزایش می یابد که بخشی از آن به سوریه و حدود 50 مگاوات برق به لبنان ارسال خواهد شد.



معاون وزیر نیرو درباره قیمت فروش برق به سه کشور لبنان، سوریه و عراق توضیح داد: در حال حاضر تعرفه برق صادراتی ایران به عراق تعیین شده است اما مذاکرات با سوریه و لبنان برای تعیین تعرفه برق در حال انجام است.



این مقام مسئول با اعلام اینکه اگر ظرفیت شبکه برق بین چهار کشور به 200 مگاوات در روز افزایش یابد تاکید کرد: بر این اساس سالانه حدود 10 میلیارد کیلووات ساعت برق بین چهار کشور تبادل خواهد شد.



وی ظرفیت نهایی شبکه برق بین این چهار کشور اسلامی را در فاز نهایی حدود 2 هزار مگاوات در روز عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: با دستیابی به این هدف به طور میانگین سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد از محل فروش برق به این سه کشور اسلامی نصیب ایران می شود.