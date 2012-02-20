پیروزی پرگل شالکه مقابل ولفسبورگ/ هانوفر از سد اشتوتگارت گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این چارچوب شالکه موفق شد با چهار گل ولفسبورگ را شکست دهد و هانوفر هم با نتیجه 4 بر 2 اشتوتگارت را از پیش رو برداشت.
- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته بوندسلیگا به شرح زیر است:
* شالکه 4 - ولفسبورگ صفر
گلها: رائول گونزالز (10)، کلاوس یان هونتلار (16 و 72) و ژوئل ماتیپ (49)
* هانوفر 4 - اشتوتگارت 2
گلها: کریم حاجی (25)، مام بیرام دیوف (32)، کریستین پاندر (46) و لارس استیندل (75) برای هانوفر و مارتین هرانیک (75) و شینجی اوکازاکی (79) برای اشتوتگارت
جدول رده بندی:
1- دورتموند 49 امتیاز
2- مونشن گلادباخ 46 امتیاز
3- بایرن مونیخ 45 امتیاز
4- شالکه 44 امتیاز
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16- کایزرسلاترن 18 امتیاز - تفاضل گل 12-
17- آگسبورگ 18 امتیاز - تفاضل گل 17-
18- فرایبورگ 18 امتیاز - تفاضل گل 20-
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