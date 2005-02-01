جشنواره سرود ونمايش نوجوانان در خانه دوست

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر" ، فرهنگسراي نوجوان و معاونت فرهنگي آموزش و پرورش منطقه 18 به مناسبت ايام فجر مسابقات سرود و نمايش نوجوانان را بر اساس جشنواره يي نوجوانانه در خانه ي دوست برگزار مي كنند.

گفتني است، اين برنامه با هدف ايجاد مشاركت هنري در قالب برنامه هاي پرچمي به رنگ نوجواني ويژه نوجوانان غرب تهران و منطقه 18 در روزهاي 15 ، 16، 17 ، 18 بهمن ماه در فرهنگسراي نوجوان اجرا مي شود.

روابط عمومي فرهنگسراي نوجوان اعلام كرد: علاقمندان مي توانند به شهرك ولي عصر - خيابان حيدري جنوبي - خيابان پژاند- پوستان لواساني - فرهنگ سراي نوجوان مراجعه كنند.

گزارش ديگر حاكي است: نوجوانان شهر تهران با آغاز بيست و ششمين سالگرد انقلاب خبرنگار افتخار محله خود مي شوند.

فرهنگ سراي نوجوان با هدف جذب مشاركت و فعال نمودن بيشتر نوجوانان در برنامه هاي فرهنگي هنري دهه فجر اقدام به طرح برنامه اي با خبرنگاران نوجوانان كرده است نوجوانان شهر تهران مي توانند گزارشهاي خود را از برنامه هاي مختلفي كه در ايام دهه فجر در مدارس مساجد و كانونهاي مختلف منطقه ي خود برگزار مي شود تهيه كنند.

گفتني است بهترين گزارش در نشريات نوجوان به چاپ مي رسد.

عزيزان نوجوان مي توانند گزار هاي فرهنگي هنري ، ادبي ، اجتماعي و مذهبي خود را به بوستان لواساني - فرهنگسراي نوجوان ارسال كنند .

براساس همين گزارش فرهنگ سراي نوجوان با مشاركت صدها نوجوان برنامه هاي فرهنگي هنري باعنوان پرچمي به رنگ نوجواني اجرا مي كند.

جشنواره سرود و نمايش نوجوانان بامشاركت فرهنگسراي نوجوان و آموزش و پرورش منطقه 18 برپايي ايستگاههاي هنري در مرقد مطهر حضرت امام (ره) برپايي جشن بزرگ نوجوانان در تعدادي از مدارس منطقه 18 برگزاري غرفه نمايشگاهي روباتيك و كارگاه مسابقات ورزش و ادبي ويژه نوجوانان ، از برنامه هاي پرچمي به رنگ نوجواني مي باشد.

گفتني است اين برنامه ها درخانه دوست فرهنگسراي نوجوان مدارس منطقه 18 مرقد مطهر امام فرهنگسراي بهمن و ورودي پاركهاي بزرگ تهران انجام خواهد شد.