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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

تعداد بازی‌های "لیونل مسی" در بارسلونا از مرز 200 گذشت

تعداد بازی‌های "لیونل مسی" در بارسلونا از مرز 200 گذشت

مهاجم آرژانتینی بارسلونا با حضور در دیدار مقابل والنسیا، تعداد بازی‌های خود در این تیم را به عدد 200 رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا بامداد امروز دوشنبه در چارچوب رقابت‌های لالیگا با نتیجه 5 بر یک از سد والنسیا گذشت.

"لیونل مسی" در این دیدار چهار گل به ثمر رساند و تعداد گل‌های خود در این فصل از رقابت‌ها را به عدد 27 رساند. مسی در کل رقابت‌های این فصل 42 گل برای بارسا به ثمر رسانده و این سومین فصل پیاپی است که تعداد گل‌هایش در یک فصل از مرز 40 گل می‌گذرد. این در حالی است که تعداد گل‌های مسی در بارسلونا در مجموع به 146 گل رسیده است.

مسی پس از پایان بازی اظهار داشت: بارسلونا فوق العاده بازی کرد. بعضی روزها شما خیلی خوب بازی می‌کنید و بعضی روزها هم ضعیف ظاهر می‌شوید اما مهم این است که ببرید.

کد مطلب 1538571

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