  1. استانها
  2. تهران
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

محمودی به مهر خبر داد:

زنگ نیکوکاری در 110 مدرسه ورامین نواخته می شود

زنگ نیکوکاری در 110 مدرسه ورامین نواخته می شود

ورامین – خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورامین گفت: همزمان با 18 اسفندماه سال جاری، زنگ احسان و نیکوکاری در 110 مدرسه شهرستان ورامین به صدا درخواهد آمد.

کریم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از بین این مدارس 40 مدرسه روستایی نیز مشارکت دارند و زنگ نیکوکاری را همراه با سایر مدارس خواهند نواخت.

وی بیان داشت: شعار امسال جشن نیکوکاری "سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی" است و برنامه ریزیهای انجام گرفته توسط  کمیته امداد شهرستان برای ایام جشن نیکوکاری نیز بر مبنای همین شعار شکل می گیرد. 

این مسئول در خصوص حمایتهای مسئولان منطقه از جشن افزود: حمایتها در سطح مشارکت انجام خواهد شد و هماهنگیهایی با نیروی انتظامی، شهرداری، راهنمایی و رانندگی، بسیج، آموزش و پرورش، مساجد، رابطان و عاملان کیمته امداد و  نیروهای افتخاری صورت گرفته است.

وی یادآور شد: ورامین در بیشتر برنامه ها از قبیل جمع آوری زکات، کمک به کشور سومالی و کارهای خیر دیگر توانسته رتبه های بسیار عالی را در سطح استان تهران کسب کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورامین افزود: امیداست با یاری خداوند، حمایت مسئولان و کمکهای مردم شهرستان در برنامه جشن نیکوکاری امسال نیز رتبه برتر به شهرستان تعلق گیرد و با این اقدام بتوان هر چه بیشتر به نیازمندان و اقشار بی بضاعت به خصوص دانش آموزان یاری رساند.

گفتنی است در 14 اسفندماه 1357 فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل کمیته امداد صادر شد. این نهاد برای ایجاد رفاه و برقراری تسهیلاتی در امر کمک رسانی به محرومان جامعه دایر شد. این نهاد انقلابی اکنون به نام کمیته امداد امام خمینی(ره) مشغول فعالیت است.

کد مطلب 1538573

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها