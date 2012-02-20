زنگ نیکوکاری در 110 مدرسه ورامین نواخته می شود

کریم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از بین این مدارس 40 مدرسه روستایی نیز مشارکت دارند و زنگ نیکوکاری را همراه با سایر مدارس خواهند نواخت.

وی بیان داشت: شعار امسال جشن نیکوکاری "سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی" است و برنامه ریزیهای انجام گرفته توسط کمیته امداد شهرستان برای ایام جشن نیکوکاری نیز بر مبنای همین شعار شکل می گیرد.

این مسئول در خصوص حمایتهای مسئولان منطقه از جشن افزود: حمایتها در سطح مشارکت انجام خواهد شد و هماهنگیهایی با نیروی انتظامی، شهرداری، راهنمایی و رانندگی، بسیج، آموزش و پرورش، مساجد، رابطان و عاملان کیمته امداد و نیروهای افتخاری صورت گرفته است.

وی یادآور شد: ورامین در بیشتر برنامه ها از قبیل جمع آوری زکات، کمک به کشور سومالی و کارهای خیر دیگر توانسته رتبه های بسیار عالی را در سطح استان تهران کسب کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ورامین افزود: امیداست با یاری خداوند، حمایت مسئولان و کمکهای مردم شهرستان در برنامه جشن نیکوکاری امسال نیز رتبه برتر به شهرستان تعلق گیرد و با این اقدام بتوان هر چه بیشتر به نیازمندان و اقشار بی بضاعت به خصوص دانش آموزان یاری رساند.

گفتنی است در 14 اسفندماه 1357 فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل کمیته امداد صادر شد. این نهاد برای ایجاد رفاه و برقراری تسهیلاتی در امر کمک رسانی به محرومان جامعه دایر شد. این نهاد انقلابی اکنون به نام کمیته امداد امام خمینی(ره) مشغول فعالیت است.