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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۱

در اعتراض به مشکلات اقتصادی؛

هزاران نفر در اسپانیا به خیابان‌ها ریختند

هزاران نفر در اسپانیا به خیابان‌ها ریختند

در اعتراض به مشکلات اقتصادی در اسپانیا هزاران نفر در شهرهای این کشور به خیابان ها ریختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این تظاهرات در اعتراض به اصلاحات مربوط به کار و حوزه کارگری صورت گرفته است.

روزنامه "ال پائیس" هم با چاپ عکس بزرگی از این تظاهرات نوشت که گروههای کارگری نسبت به اصلاحات انجام گرفته درباره مقررات کاری و ریاضت های اقتصادی در این کشور اعتراض دارند.

اسپانیا یکی از کشورهایی است که در کنار یونان، ایتالیا و پرتغال از مشکلات مالی که گریبانگیر منطقه یورو است رنج می برد.

بی بی سی همچنین بیکاری جوانان و مشکلات کارگاههای کوچک، را یکی از معضلات مردم اسپانیا و ریختن مردم به خیابان ها عنوان می کند.

کد مطلب 1538574

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