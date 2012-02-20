به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این تظاهرات در اعتراض به اصلاحات مربوط به کار و حوزه کارگری صورت گرفته است.

روزنامه "ال پائیس" هم با چاپ عکس بزرگی از این تظاهرات نوشت که گروههای کارگری نسبت به اصلاحات انجام گرفته درباره مقررات کاری و ریاضت های اقتصادی در این کشور اعتراض دارند.

اسپانیا یکی از کشورهایی است که در کنار یونان، ایتالیا و پرتغال از مشکلات مالی که گریبانگیر منطقه یورو است رنج می برد.

بی بی سی همچنین بیکاری جوانان و مشکلات کارگاههای کوچک، را یکی از معضلات مردم اسپانیا و ریختن مردم به خیابان ها عنوان می کند.