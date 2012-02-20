30 درصد از اعتبارات حوزه هنری خراسان جنوبی تخصیص یافت

مهدی حبیبی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه این نهاد از حجم کار فرهنگی بالایی برخوردار است، اظهار داشت: این در حالی است که این مجموعه تنها از منابع استانی بهره مند شده و ردیف بودجه ملی ندارد.

وی با بیان اینکه 14 درصد از اعتبارات فرهنگی استان به سازمان تبلیغات اسلامی تخصیص یافته است، افزود: از این رقم پنج درصد به حوزه هنری و 9 درصد به تبلیغات اسلامی تخصیص یافته است.

حبیبی با بیان اینکه در این راستا 988 میلیون تومان به حوزه هنری استان ابلاغ شده است، بیان کرد: از این مبلغ تاکنون 30 درصد به این نهاد تخصیص یافته است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی اعتبار تخصیص یافته را معادل 280 میلیون تومان تاکنون عنوان کرد و بیان داشت: این اعتبار در بخش های فرهنگی مختلف از جمله برگزاری سوگواره ملی72 راوی آسمان و جشنواره ملی جایزه ادبی ابن حسام خوسفی هزینه می شود.

تولید 10 مستند از مفاخر استان

وی با تاکید بر اینکه مفاخر استان زیاد بوده، اما از آن ها غفلت شده است، تصریح کرد: در این راستا مستند 10 نفر از مفاخر استان در دست تولید است.

حبیبی با اشاره به اینکه کار تولید این تعداد مستند تا پایان امسال به اتمام می رسد، اظهارداشت: برای شناساندن این مفاخر برجسته و معرفی توانمندی های استان، پخش این تولیدات در صدا و سیما نیز پیشنهاد شده است.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی یادآور شد: مستند شهیداحمد زارعی، حکیم نزاری، دکتر بلالی مود، حائری، حکیم نزاری، دکتر کامیابی مسک، شهید رئوفی خوسف و ... از جمله مستندهای در حال تولید در حوزه هنری استان است.