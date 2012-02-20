آخرین لیست داوطلبان تایید شده حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین لیست داوطلبان حوزه انتخابیه استان کرمانشاه مشخص شد.

در حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه برخی افراد به تازگی به دیگر داوطلبان پیوسته اند. در کل حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه تنها یک روحانی در رقابتهای این دوره حضور دارد.

در این دوره از رقابتهای مجلس 3 زن به عنوان داوطلب حضور دارند.

یکی دیگر از نکات این دوره از انتخابات جابجایی یکی از داوطلبان حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین به حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه است.

براساس این گزارش، در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه چهره هایی همانند، جهانبخش امینی، میثم حجتی پور، محمد رزم، نریمان برازی جمور، محمد شبیری، لیلی حیدری، سعید حیدری طیب، بهروز خسروی آدینه، بهمن رضایی، ولی رضایی دولت آبادی، اصغر سپهبان قره بابا، محمدرضا شعبانی، پری شهبازی پور، منوچهر طبقیان، رضا فعله گری، روح الله قبادپور، محمد کرمی راد، جهانبخش کریمی مومیوندی، محمد محمدی، منصور محمدی، ناصر مرادی بیلهویی، عبدالرضا مصری، سیدجلال موسوی، نسترن مهدوی، محسن نوری فر، بیت الله نوریان به چشم می خورند.

از سویی دیگر در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین می توان به چهره هایی همانند، حجت الاسلام وحید احمدی، عبدالله حقی، رمضان دهنوی، هژیر رشیدی ذوله، ارسلان رضائی، عزیزالله رحمتی، علی رضایی، سیدجواد زمانی، غلامعلی شورچه، سیدمهدی موسوی بدریانی اشاره کرد.

در حوزه انتخابیه اسلام آبادغرب و دالاهو تاکنون، علی محمد آزادی، علی جلیلیان، اکبر جوهری، احد رضائی، جهانبخش رستمی، عبدالرضا رستمی گیلان، جبار شرفی، امیر فرخی، حشمت الله فلاحت پیشه، حمیدرضا محمدی، صفدر منوچهری توانسته اند که صلاحیت خود در این دوره از انتخابات را به دست آورند.

در آخرین لیست از داوطلبان تایید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه پاوه و اورامانات نیز می توان به حضور سیدفتح الله حسینی، سعدی رحمانزاده، محمد عزیز محمدی، نظیف محمدی، شهاب نادری اشاره کرد.

در حوزه انتخابیه سنقر نیز چهره افرادی همانند مجتبی حشمتی، مرادعلی خسروی، علی محمد رضوانی، صمد فدائی، محمدابراهیم محبی، ولی الله واعظی، محمدرضا یاوری در انتخابات مجلس نهم دیده می شوند.

در حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب داوطلبانی همانند لطف الله پرندین، فرهاد تجری، بهرام تیموری، فتح الله حسینی، الله داد شبابی، کاوه شیرزادیان گیلان، مرادعلی عزیزی، علیمیر کرمی، علی مرادی، رسول محنت فر در رقابتهای مجلس نهم حضور دارند.