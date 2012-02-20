40 درصد دانشجویان مازندران در گروه علوم انسانی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور صبح دوشنبه در مراسم معارفه رئیس دانشکده شیمی دانشگاه مازندران اظهار داشت: افتخار ما این است که بهترینهای نخبگان کشور را به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران در کادر علمی خود داریم و این مرکز آموزش عالی از این بابت به خود می‌بالد.



وی با تأکید بر نتایجی که از آمایش آموزش عالی به دست آمده افزود: بر اساس نتایج به عمل آمده هشت درصد از دانشجویان استان در گروه علوم پایه و بیش از 40 درصد در گروه علوم انسانی مشغول به تحصیل بوده که در گروه علوم پایه این رقم باید به دو برابر افزایش و در گروه علوم انسانی به 20 درصد کاهش یابد.



احمدپور افزود: از جمعیت چهار میلیونی دانشجویی کشور، 10 درصد در رشته حسابداری و 85 درصد دانشجویان تنها در 24 رشته مشغول به فراگیری علم هستند که بر اساس آمایش آموزش عالی کشور این رقم‌ها باید تغییر پیدا کند.



ریاست دانشگاه مازندران ادامه داد: علاوه بر توجه به فناوری‌های نوین و علوم جدید، مسائه بعدی که باید بر اساس منویات مقام معظم رهبری به آن توجه نمایید اهمیت بیش از پیش به علوم انسانی و ورود در حوزه اندیشه‌ورزی و نظریه ‌پردازی است.



احمدپور با بیان اینکه تعداد اعضای هیئت علمی در سال گذشته 194 نفر بوده است، خاطر نشان کرد: تعداد اعضای هیئت علمی جذب شده در طول یکسال گذشته بیش از 60 نفر بوده است و اکنون پرونده 15 نفر در دست بررسی است.



وی، گسترش تحصیلات تکمیلی را از دیگر اهداف مهم دانشگاه مازندران اعلام کرد و افزود: گسترش تحصیلات تکمیلی از مهمترین برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.



رئیس دانشگاه مازندران در خصوص تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی اذعان کرد: این دانشکده دارای 26 عضو هیئتعلمی بوده که از این تعداد 11 استاد، 7 دانشیار و 8 استادیار در قالب گروه‌های آموزشی پنج‌گانه شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی فیزیک و شیمی کاربردی به فعالیت می‌پردازند.



وی، تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده شیمی را 550 نفر اعلام کرد و افزود: دانشکده مذکور در مقطع کارشناسی ارشد 200 دانشجو و در مقطع دکترا 98 دانشجو دارد.



حشمت‌الله علی‌‌نژاد، رئیس سابق دانشکذه شیمی، پیش تر در حکمی از سوی رئیس دانشگاه، به عنوان معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه منصوب شده است.



در این مراسم دکتر رضا اوجانی، به عنوان رئیس جدید دانشکده شیمی دانشگاه مازندران معرفی شد.