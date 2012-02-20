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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۸

احمدپور اعلام کرد:

40 درصد دانشجویان مازندران در گروه علوم انسانی تحصیل می کنند

40 درصد دانشجویان مازندران در گروه علوم انسانی تحصیل می کنند

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه مازندران گفت: هم اکنون 40 درصد دانشجویان استان در گروه علوم انسانی به تحصیل مشغول هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور صبح دوشنبه در مراسم معارفه رئیس دانشکده شیمی دانشگاه مازندران اظهار داشت: افتخار ما این است که بهترینهای نخبگان کشور را به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران در کادر علمی خود داریم و این مرکز آموزش عالی از این بابت به خود می‌بالد.
 
وی با تأکید بر نتایجی که از آمایش آموزش عالی به دست آمده افزود: بر اساس نتایج به عمل آمده هشت درصد از دانشجویان استان در گروه علوم پایه و بیش از 40 درصد در گروه علوم انسانی مشغول به تحصیل بوده که در گروه علوم پایه این رقم باید به دو برابر افزایش و در گروه علوم انسانی به 20 درصد کاهش یابد.
 
احمدپور افزود: از جمعیت چهار میلیونی دانشجویی کشور، 10 درصد در رشته حسابداری و 85 درصد دانشجویان تنها در 24 رشته مشغول به فراگیری علم هستند که بر اساس آمایش آموزش عالی کشور این رقم‌ها باید تغییر پیدا کند.

ریاست دانشگاه مازندران ادامه داد: علاوه بر توجه به فناوری‌های نوین و علوم جدید، مسائه بعدی که باید بر اساس منویات مقام معظم رهبری به آن توجه نمایید اهمیت بیش از پیش به علوم انسانی و ورود در حوزه اندیشه‌ورزی و نظریه ‌پردازی است.

احمدپور با بیان اینکه تعداد اعضای هیئت علمی در سال گذشته 194 نفر بوده است، خاطر نشان کرد: تعداد اعضای هیئت علمی جذب شده در طول یکسال گذشته بیش از 60 نفر بوده است و اکنون پرونده 15 نفر در دست بررسی است.

وی، گسترش تحصیلات تکمیلی را از دیگر اهداف مهم دانشگاه مازندران اعلام کرد و افزود: گسترش تحصیلات تکمیلی از مهمترین برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

رئیس دانشگاه مازندران در خصوص تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی اذعان کرد: این دانشکده دارای 26 عضو هیئتعلمی بوده که از این تعداد 11 استاد، 7 دانشیار و 8 استادیار در قالب گروه‌های آموزشی پنج‌گانه شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی فیزیک و شیمی کاربردی به فعالیت می‌پردازند.

وی، تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده شیمی را 550 نفر اعلام کرد و افزود: دانشکده مذکور در مقطع کارشناسی ارشد 200 دانشجو و در مقطع دکترا 98 دانشجو دارد.

حشمت‌الله علی‌‌نژاد، رئیس سابق دانشکذه شیمی، پیش تر در حکمی از سوی رئیس دانشگاه، به عنوان معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه منصوب شده است.

در این مراسم دکتر رضا اوجانی، به عنوان رئیس جدید دانشکده شیمی دانشگاه مازندران معرفی شد.
کد مطلب 1538586

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