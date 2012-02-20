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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۶

قناعت:

مدل ایرانی اسلامی با انتخابات تثبیت می شود

مدل ایرانی اسلامی با انتخابات تثبیت می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: بر اساس اظهارات دول غربی اگر انتخابات نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس آنچه که رهبری ایران می خواهد که همان حضور حداکثری مردم است، انجام شود، مدل ایرانی اسلامی، مردم سالاری دینی در جهان تثبیت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در عمل و اعترافات دشمنان، مردم سالارترین کشور دنیا، جمهوری اسلامی ایران است که سالانه یک انتخابات برگزار می کند .

وی اظهار داشت: چون نتیجه انتخاباتهای برگزار شده در طول این سالها مطابق با سیاستهای کشورهای غربی نبوده، از این حیث این کشور را غیر دموکرات می خوانند.
 
قناعت اظهارداشت: برای همین است که این کشورها در طول 33 سال انقلاب هر اقدامی را جهت زمین گیر کردن توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند و اگرچه ترکشهایی از آن به ایران اصابت کرده اما موفقیت آمیز نبوده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون استکبارگران جهان بر موضوعات داخلی ایران متمرکز شده اند، گفت: دشمن تمام تلاش خود را بر انتخابات متمرکز کرده چون آنها پی برده اند که مردم ایران با تکیه بر آموزه های دینی، تاسی از منویات رهبری و بدون اتکا به دول شرق و غرب می توانند کشوری توانمند باشند و در عرصه های بین المللی ظاهر شوند.

این مقام عالی اجرایی گلستان با بیان اینکه مردم ایران مردمی پویا و بالنده هستند هستند: ممکن است در برخی از اقدامات صورت گرفته در کشور نقصی وجود داشته باشد که باید با ادبیات مناسب، کارشناسی شده و محترمانه آنها را بیان کرد تا روند توسعه کشور شتاب گیرد و در غیر این صورت، اگر سیاه نمایی شود آب در  آسیاب دشمن می ریزند.
کد مطلب 1538587

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