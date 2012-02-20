مدل ایرانی اسلامی با انتخابات تثبیت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در عمل و اعترافات دشمنان، مردم سالارترین کشور دنیا، جمهوری اسلامی ایران است که سالانه یک انتخابات برگزار می کند .

وی اظهار داشت: چون نتیجه انتخاباتهای برگزار شده در طول این سالها مطابق با سیاستهای کشورهای غربی نبوده، از این حیث این کشور را غیر دموکرات می خوانند.

قناعت اظهارداشت: برای همین است که این کشورها در طول 33 سال انقلاب هر اقدامی را جهت زمین گیر کردن توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند و اگرچه ترکشهایی از آن به ایران اصابت کرده اما موفقیت آمیز نبوده است.



وی با اشاره به اینکه هم اکنون استکبارگران جهان بر موضوعات داخلی ایران متمرکز شده اند، گفت: دشمن تمام تلاش خود را بر انتخابات متمرکز کرده چون آنها پی برده اند که مردم ایران با تکیه بر آموزه های دینی، تاسی از منویات رهبری و بدون اتکا به دول شرق و غرب می توانند کشوری توانمند باشند و در عرصه های بین المللی ظاهر شوند.



این مقام عالی اجرایی گلستان با بیان اینکه مردم ایران مردمی پویا و بالنده هستند هستند: ممکن است در برخی از اقدامات صورت گرفته در کشور نقصی وجود داشته باشد که باید با ادبیات مناسب، کارشناسی شده و محترمانه آنها را بیان کرد تا روند توسعه کشور شتاب گیرد و در غیر این صورت، اگر سیاه نمایی شود آب در آسیاب دشمن می ریزند.