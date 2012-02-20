سختیهای ساخت فیلم جنگی باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگارمهر، سید لطف الله سپهر یکشنبه شب در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر در خوزستان با اشاره به استقبال مردم از جشنواره فیلم فجر در خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان در زمینه کارهای فرهنگی هنری همیشه پیشتاز بوده و دارای توانمندی های زیادی است.

وی با بیان اینکه خوزستان تنها استانی است که در سی امین جشنواره فیلم فجر در سه شهرستان خود اقدام به اکران فیلم کرد، افزود: ما تنها استانی هستیم که بیشترین فیلمها را در این جشنواره اکران کردیم.



سپهر با اشاره به اینکه خوزستان تنها استانی است که در حوزه سینما بیش از 13 میلیارد ریال هزینه کرده، تصریح کرد: تولید سه فیلم سینمایی بلند شهید هاشمی، شهید بهنام محمدی و شهید رهبر در دست ساخت و انجام کارهای مقدماتی است.



وی با تاکید بر اینکه استان خوزستان به یک کارگاه فرهنگی تبدیل شده، تصریح کرد: در حال حاضر جشنواره های هنری متعددی از جمله جشنواره ملی عکس کشور، جشنواره تجسمی عکس فجر، جشنواره فیلم کودک و نوجوان و جشنواره شعر گلواژه دینی در استان در حال برنامه ریزی و اجراست.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان خوزستان به ساخت فیلمهای دفاع مقدس در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه کار تولید فیلم دفاع مقدس با سختی هایی همراه است، از مسئولان تقاضا داریم با کاستن از این سختی ها موانع ساخت اینگونه فیلم ها را بردارند.



سپهر تصریح کرد: خوزستان به علت قرار گرفتن در کانون هشت سال جنگ تحمیلیی باید به باشگاه تولید فیلم دفاع مقدسی و دینی تبدیل شود و خوشبختانه این امکان نیز در استان فراهم است.