پذیرش دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد ساری

کیومرث نیاز آذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون دکتری تخصصی سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در صبح و عصر روز پنجشنبه چهارم اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: توزیع کارت این آزمون بصورت اینترنتی از طریق سایت www.azmoon.org از ساعت 11 صبح روز دوشنبه اول اسفند ماه جاری آغاز می‏شود و تا یک ساعت قبل از شروع آزمون ادامه خواهد داشت.

نیاز آذری ادامه داد: داوطلبان این آزمون می‏توانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که در هنگام ثبت نام دریافت نموده‏اند نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

وی تاکید کرد: اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده و داوطلبان در صورت وجود هر گونه مشکل در اطلاعات مندرج در کارت لازم است در خلال روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری به باجه رفع نقص پیش‏بینی مستقر در واحد آموزش دانشگاه آزاد اسلامی ساری مراجعه و نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.

نیاز آذری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برای سال تحصیلی جدید در رشته دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشجو می پذیرد.

وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 38 هزار نفر در این آزمون در سراسر کشور شرکت کرده اند که از این تعداد 36 درصد زن و 64 درصد مرد هستند.