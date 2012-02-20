پذیرش دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی در دانشگاه آزاد ساری

کیومرث نیاز آذری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون دکتری تخصصی سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در صبح و عصر روز پنجشنبه چهارم اسفندماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: توزیع کارت این آزمون بصورت اینترنتی از طریق سایت www.azmoon.org از ساعت 11 صبح روز دوشنبه اول اسفند ماه جاری آغاز میشود و تا یک ساعت قبل از شروع آزمون ادامه خواهد داشت.
نیاز آذری ادامه داد: داوطلبان این آزمون میتوانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که در هنگام ثبت نام دریافت نمودهاند نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.
وی تاکید کرد: اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده و داوطلبان در صورت وجود هر گونه مشکل در اطلاعات مندرج در کارت لازم است در خلال روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری به باجه رفع نقص پیشبینی مستقر در واحد آموزش دانشگاه آزاد اسلامی ساری مراجعه و نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.
نیاز آذری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برای سال تحصیلی جدید در رشته دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشجو می پذیرد.
وی افزود: بر اساس اعلام مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 38 هزار نفر در این آزمون در سراسر کشور شرکت کرده اند که از این تعداد 36 درصد زن و 64 درصد مرد هستند.
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