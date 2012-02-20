لیورپول به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول شب گذشته در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلستان با نتیجه 6 بر یک در ورزشگاه آنفیلد از سد "برایتون اند هوو آلبیون" گذشت.

برای لیورپول در این دیدار "مارتین اسکرتل" در دقیقه پنج، "بریدکات" دو بار در دقایق 44 و 71 (گل به خودی)، اندی کارول (57)، دونک در دقیقه 75 (گل به خودی) و لوییس سوآرز در دقیقه 85 گل زدند. "لوآ لوآ" هم در دقیقه 17 تک گل تیم میهمان را وارد دروازه لیورپول کرد.

تاتنهام در یکی دیگر از بازی‌های شب گذشته با نتیجه تساوی بدون گل مقابل استوناج متوقف شد و دیدار این دو تیم تکرار خواهد شد.

استوک سیتی هم در حالی که از دقیقه 18 با اخراج "روری دیلاپ" 10 نفره بازی می‌کرد، دو بار توسط "جاناتان والترز" - 42 از روی نقطه پنالتی - و پیتر کراچ (53) موفق به گلزنی مقابل میهمان خود کرالی تاون شد.