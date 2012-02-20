تحقق 2.5 برابری اعتبارات کردستان/ عزم دولت برای رفع نارسایی های استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی صبح دوشنبه در فرودگاه سنندج افزود: با توجه به قول مساعد رئیس جمهور مبنی بر 2.5 برابر شدن بودجه و اعتبارات عمرانی استان کردستان بخش زیادی از این اعتبارات محقق شده و مابقی نیز با تصمیماتی که در این سفر دو روزه اتخاذ می شود تحقق می یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از عزم جدی دولت برای رفع نارسایی ها و مشکلات استان کردستان خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با برنامه ها و تصمیماتی که در این سفر گرفته می شود بخش عمده ای از این مشکلات و نارسایی ها برطرف شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برنامه ریزی برای این سفر از چند روز پیش صورت گرفته بود تا در مورد مشکلات و نارسایی های استان تصمیماتی اتخاذ شود.

رحیمی شرکت در مراسم کلنگ زنی، افتتاح و بازدید از پروژه های عمرانی، راه و زیرساخت های استان را از اهداف این سفر دو روزه عنوان کرد.

وی یادآور شد: کارخانه ایران خودرو، کارخانه سایپا، پتروشیمی سقز، کارخانه های سیمان سقز و مریوان و دانشگاه صنعتی قروه از مهمترین پروژه هایی است که قرار است طی این سفر کلنگ زنی شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه بازدید از پروژه های زیرساختی در حوزه های راه و عمران شهری را از دیگر برنامه های این سفر عنوان کرد.

محمدرضا رحیمی صبح امروز دوشنبه به همراه چهار وزیر اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رئیس بانک مرکزی و تعدادی از معاونان وزرا وارد فرودگاه سنندج شد.