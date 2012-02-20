اربعین شهادت احمدی روشن در ساری برگزار می شود

محسن طاهرپور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ساری به خبرنگار مهر گفت: مراسم اربعین شهید مصطفی احمدی ‌روشن روز دوشنبه اول اسفند همراه با سخنرانی و مداحی در مسجد حضرت ولیعصر دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: در برگزاری این مراسم بسیج دانشجویی شهرستان ساری همکاری خواهد داشت.

طاهرپور، زمان برگزاری مراسم را پس از نماز ظهر و عصر اعلام کرد و گفت: امیدواریم جامعه دانشگاهیان و مردم شریف ساری برای پاسداشت مقام والای این شهید گرانقدر در این مراسم حضوری فعال داشته باشند.

شهید احمدی روشن، چهل روز پیش توسط گروهک منافقین و با انفجار به خودروی وی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

