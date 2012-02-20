حمله به زندان در فیلیپین/ 3 کشته و 15 مجروح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فیلیپین، فرمانده پلیس شهر "کیداپاوان" گزارش داد: شامگاه یکشنبه حمله 50 جنگجو با شلیک راکت و پرتاب نارنجک به این زندان با واکنش متقابل محافظین زندان مواجه شد که منجر به عقب نشینی مهاجمین شد.

"چاینو مامبورام" ادامه داد: با واکنش نیروهای نظامی، مهاجمین آتش افزار خود را به یک قهوه خانه کنار زندان نشانه رفتند که منجر به کشته شدن 2 غیرنظامی و یک راننده صلیب سرخ فیلیپین شد.

مامبورام افزود: جنگجویان برخلاف نقشه نتوانستند به هدف خود و رهایی "داتوکان ساما" یا فرمانده لاستیکمان رهبر این گروه در "میندانائو مرکزی" دست یابند.

وی در ادامه از دولت فیلیپین خواست این زندانی مهم را از زندانی در مرکز شهر به مکانی دیگر منتقل کنند .

"داتوکان ساما" در دسامبر سال گذشته در حین انجام یک آدم ربایی توسط نیروهای نظامی فیلیپین دستگیر شد.

