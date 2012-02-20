مشارکت گسترده جوانان در انتخابات آینده انقلاب را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده یکشنبه شب در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه ارومیه افزود: جوانان و دانشجویان در جنگ تحمیلی و سایر صحنه‌های مربوط به نظام و بخصوص عرصه انتخابات تاکنون نقش بسزایی ایفا کرده اند و در این راستا حضور مشارکت گسترده مردم به ویژه جوانان در انتخابات 12 اسفند می تواند نقش ایران را به عنوان الگوی موفق مردم سالاری دینی و الهام بخش بیداری اسلامی تقویت کند.

وی با تاکید بر حضور آگاهانه، فعال و همراه با بصیرت دانشگاهیان در انتخابات 12 اسفند اظهارداشت: این مشارکت می تواند سرنوشت انتخابات را آن طوری که در راستای مصلحت نظام است، شکل دهد، براین اساس حضور آگاهانه دانشجویان در عرصه انتخابات باعث می شود تنور انتخابات داغ تر، تحرک، نشاط و شادابی انتخاباتی نمایان تر شود.

جلال زاده نقش جوانان به وسژه جامعه دانشگاهی را در صحنه های مختلف نظام و انقلاب اسلامی مورد اشاره قرار داد و گفت: جوانان و دانشگاهیان وظیفه خاصی در جهت روشنگری و شفاف سازی مسائل مختلف انتخاباتی در بین مردم دارد .

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه قشر جوان و دانشجو باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشد و با بصیرت کافی از فرمایشات ایشان پیروی کند تاکید کرد: حضور مردم و مشارکت گسترده جوانان در انتخابات اثبات وفاداری ملت به آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

جوانان و دانشجویان پیش قراولان مردم در انقلاب اسلامی هستند

جلال زاده همچنین از جوانان و دانشجویان به عنوان پیش قراولان مردم در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی نام برداد و افزود: تسخیر لانه جاسوسی یکی از اسناد پرافتخار این نسل در روزهای انقلاب اسلامی است.

استاندار آذربایجان غربی جوانان را موتور محرکه هشت سال دفاع مقدس نام برد و گفت: انقلاب اسلامی روزهای سختی را گذرانده و با پستی و بلندیهای فراوانی مواجه شده است، اما تا به امروز هر زمان که دانشجویان وجوانان به همراه مردم با بصیرت و آگاهی پشت سر رهبر حرکت کرده اند، پیروز شده اند.

وی یاد آور شد: با توجه به اینکه دانشجویان در بخش عظیمی از جامعه تاثیر گذارند، کمک فکری دانشجویان همراه با بصیرت و آگاهی نسبت به اصول و اهداف در انتخابات اصلح برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی موثر است که قطعا نقش تاثیرگذار این قشر در این خصوص قابل انکار نیست.

جوانان و دانشجویان صاحبان اصلی جبهه های نظام و انقلاب اسلامی

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در طول سه دهه گذشته عمده جبهه های اصلی نظام و انقلاب اسلامی در دست جوانان و دانشجویان بود اعلام کرد: امروز در سایه خودباوری های علمی جوانان ایران اسلامی تمامی قله های عزت، موفقیت و اقتدار را در تمامی بخشها به خصوص در عرصه های علمی دنیا فتح کرده است.

جلال زاده متوسط سن دانشمندان ایران اسلامی را 35 سال عنوان کرد و گفت: این امر نشان دهنده اعتماد و اتکای نظام و انقلاب اسلامی به نسل جوان و نخبه های علمی و بومی جوان کشور است که تاکنون سرافرازی ایران اسلامی در تمامی عرصه های منطقه ای و بین المللی را در پی داشته است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در 33 سال گذشته اظهارداشت: یکی از ظرفیت های ویژه نظام اسلامی در حوزه فرهنگی است و در سایه این ظرفیت ها ایران نسل برتر دنیا در حوزه فرهنگ است.

جلال زاده مردم به خصوص دانشجویان و نسل جوان را از ظرفیتهای اجتماعی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: بالاترین سرمایه انقلاب و نظام اسلامی در منطقه و دنیا ظرفیت عظیم مردم به خصوص جوانان به عنوان پشتوانه قدرتمند نظام اسلامی که موجب شده امروز ایران در منطقه حرف اول را بزند.

امروز دنیا بر پایه دو قطب اسلام و لیبرالیسم اداره می شود

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه امروز دنیا همانند 25 سال گذشته که بر پایه دو قطب مادی مارکیسیم و لیبرالیسم اداره می شد بر پایه دو قطب اسلام و لیبرالیسم اداره می شود گفت: امروز استکبار جهانی با لیبرالیسم به سرکردگی آمریکا تلاش می کند قطب اسلام به رهبری ایران در دنیا را تحت سلطه در آورد ولی تاکنون در سایه مجاهدتهای مردم مسلمان به خصوص جوانان ایرانی تمامی این توطئه های خنثی شده است.

جلال زاده با تاکید بر اینکه دشمنان امروز نظام و انقلاب اسلامی ایران در موضع ضعف قرار گرفته اند افزود: در زمان حاضر تمامی سر و صداها، تحریمها، تهدیدها از سوی غربیها علیه ایران نشان از ضعف و زبونی آنها دارد.

وی ضرورت هوشیاری و بصیریت جوانان به خصوص قشر دانشجو را در تمامی برهه های زمانی کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه اهداف هجمه های فرهنگی دشمنان، قشر جوان و دانشجوی کشور بوده و در صورت ضربه خوردن این قشر آینده، نظام هم دچار خدشه می شود، هوشیاری جوانان نسبت به اقشار دیگر در ارتباط با این هجمه ها باید بیشتر باشد.

حضور دانشجویان و نسل جوان در انتخابات مجلس معادلات بین المللی را برهم خواهد زد

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه در سه دهه گذشته انقلاب اسلامی مردم با حضور در تمامی برهه و صحنه های حساس انقلاب اسلامی در برابر توطئه ها و سلطه های استکبار پیروز میدان بودند افزود: مشارکت گسترده مردم به خصوص جوانان و دانشجویان در انتخابات 12 اسفند بار دیگر معادلات منطقه ای و بین المللی را به همراه مواضع غربی های در خصوص مسایل مختلف ایران تغییر داد.

وی با دعوت از مردم به خصوص نسل جوان و دانشجوی جامعه برای خلق حماسه ای دیگر در 12 اسفند امسال در پای صندوق های رای اظهارداشت: مردم بار دیگر با حضور در صحنه انتخابات همانند گذشته ثابت خواهند کرد که در راه دفاع از آرمانها و اهداف امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی از هیچ خط و نشان دشمن هراسی ندارند و همیشه در صحنه هستند . .

نشست صمیمی استاندار آذربایجان غربی با دانشجویان دانشگاه ارومیه با یک ساعت تاخیر ساعت 20 یکشنبه شب آغاز و تا اولین دقایق بامداد دوشنبه ادامه داشت.

در ادامه این نشست پنج ساعته دانشجویان در قالب تربیون آزاد جلسه پرسش و پاسخ با استاندار آذربایجان غربی پیرامون مسایل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور و استان آذربایجان غربی برگزار کردند.