پایان جشنواره موسیقی فجر در البرز /اجرای موسیقی معروف چارلی چاپلین در فیلم عصر جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در تقویم اجرایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، همزمان با بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر و در دومین سال تجربه موسیقی فجر استانی از 25 تا 30 بهمن ماه شاهد اجراهای مختلفی از سوی گروه های موسیقی بودیم.



با اجرای کیوان ساکت موسیقی فجر نیز همچون سایر جشنواره ها به طور رسمی با البرزی ها خداحافظی کرد و سازها رفتند تا سال بعد دوباره در همین ایام کوک شوند.



در آخرین شب جشنواره موسیقی فجر حجم قابل توجهی از جمعیت در لابی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز جمع شده بودند تا آخرین اجرای موسیقی را در سالن سیروس صابر به تماشا بنشینند.



استقبال در این شب آنقدر بالا بود که صندلی های سالن اصلی و طبقه بالا نیز پاسخگوی جمعیت نبود و تعداد زیادی صندلی مجزا تهیه شد.



سن سالن سیروس صابر هم در این شب با قرارگرفتن یک پیانوی چوبی جلوه دیگری پیدا کرده بود و مدعوین مشتاقانه منتظر

به صدا درآمدن سازهای این پیانو بودند.







کیوان ساکت در قسمت اول اجرای خود بداهه نوازی سه تار در دستگاه نوا، دشتی، ابو عطا و شور را اجرا کرد و یکی از آخرین کارهایش به نام "راز مهتاب" از آلبوم "رقص انگشتان" با شعری درباره قدرت دست ها به اجرا درآورد.



با هر قطعه ای که اجرا می شد جمعیت سراپا برای تشویق پیمان ساکت مدتی به رسم ادب می ایستادند واین فقط تشویق هایی بود که نثار کیوان ساکت می شد.



در بخش دوم اجرا ی این شب که پسر" ساکت" یعنی کیارش ساکت هم پدرش را با سه نوازی تار همراهی می کرد، بهنام ابوالقاسم با نواختن پیانو ریتم سازها را شنیدنی تر کرد. در اجرای دوم استاد ساکت قطعات "رقص اندولسی" از آرتورربیشتن، "افسوس" از آلبوم شرق اندوه، "مارشتورک" اثر موتزارت، "هامون "، " رقص5 اثر از برانس"، "ای ایران" و "مرغ سحر" اجرا شد.



استقبال بی نظیر کرجی ها از "رقص شماره 5 برانس"



از جمله قطعاتی که در این بخش با استقبال بالایی مواجه شد اثری با عنوان "رقص شماره 5" از برانس بود که در فیلم عصر جدید چارلی چاپلین نیز از موسیقی های به یاد ماندنی است.



ساکت پیش از اجرای این موسیقی از حضار خواست که با کف زدن مطابق با ریتم آهنگی که نواخته می شود نوازندگان را همراهی کنند.



پس از آن قطعه " ای ایران" نیز به صورت ایستاده و با لب خوانی حضار اجرا شد.



ساکت که از ساعت اجرایش هم می گذشت قصد اتمام برنامه را داشت اما بدلیل اصرار حضار مبنی بر اجرای " مرغ سحر" آخرین توانایی هایش را هم در اجرای این موسیقی ایرانی و به یاد ماندنی به رخ کشید.







ساکت : البرز آینده درخشانی در حوزه موسیقی خواهد داشت



در حاشیه پایانی اجرای موسیقی "کیوان ساکت" در کرج گفتگویی اختصاصی با وی داشتیم و نظر او را درخصوص نحوه ارتباط مردم کرج با موسیقی و اجرای وی داشتیم.



ساکت در پاسخ به این سوال گفت: استقبال مردم کرج به حدی خوب و عالی بود که با انبساط خاطر سالن را ترک کردند و اگر این اجرا تا ساعت های دیگر هم طول می کشید باز هم مشتاقانه با همان شور و شوق اولیه استقبال می کردند و من نیز بسیار خوشحالم که در جمع مردمان هنر دوست استان البرز اجرای برنامه داشتم و توانستم تجربه های اخیرم در حوزه موسیقی را به مردم این استان تقدیم کنم.



وی در ادامه این گفتگو به میزان استقبال مردم از هنر موسیقی ایرانی با استناد به شواهد امر اشاره کرد و اظهار داشت: موسیقی ایرانی اکنون با روح مردم عجین شده است و چه در ردیف های سنتی و دشتی و چه تلفیق آن با موسیقی پاپ که بنوعی باز هم نمودی از موسیقی ایرانی در آن دیده می شود و خوشبختانه امروز شاهدیم که تعداد میزان علاقمندان به سازهای ایرانی روبه افزایش است.



ساکت گفت: این افزایش و حجم خواسته ها از بالا رفتن آمار تعداد کلاسهای موسیقی که روز به روز در حال گسترش است و تعداد سازندگان ساز که تعدادشان نسبت به گذشته بیشتر شده است همچنین تعداد کتاب های محصولات منتشر شده در حوزه موسیقی و.. می توان دریافت کرد.



این هنرمند عرصه موسیقی افزود: با این حجم استقبال از هنر موسیقی رسانه ها موظفند که سازهای مختلف به مردم معرفی کنند تا سره از ناسره قابل تشخیص شود و با پخش موسیقی خوب ذوق شنیداری مردم را ارتقاء دهند.



وی افزود: با اجرای قانون کپی رایت و حمایت از مولفین و مصنفین نیز دراین خصوص آینده روشنی را برای موسیقی کشور ایران رقم خواهد خورد ؛ همانند آنچه که در دوران افراد بنامی نظیر وزیری ، خالقی ، صبا ، بنان و... با نام "گلهای جاویدان" در دوران طلایی موسیقی ایران شاهد آن بوده ایم .



کیوان ساکت گفت: موسیقی ایرانی در دوران طلایی خود از متانت ناشی از تفکر شرقی و احترام انسانها به یکدیگر ، شرافت در موسیقی ، خلوص و پاکی در لحن ها برخوردار بوده اند و همین عوامل در کنار یکدیگر رمز ماندگاری موسیقی ایرانی در دوران گلهای جاویدان را رقم زده است.



این موزیسین ادامه داد : رسوخ برخی ناهنجاریها در بدنه موسیقی کنونی موجب شده تا روح شرقی و فرهنگ ایرانی دور شود.



ساکت اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک به دلیل این حجم استقبال از انواع سازها و موسیقی ها در بین جوانان مجددا شاهد دوران طلایی در موسیقی ایرانی باشیم.



کیوان ساکت آینده موسیقیایی استان البرز را نیز روشن پیش بینی کرد و گفت: با حضور اساتیدی نظیر پرنیا و .... در آینده نزدیک شاگردانی تربیت خواهند کرد که عرصه موسیقی کشور خوش بدرخشند.



به هر روی جشنواره موسیقی فجر هم 30 بهمن ماه به کار خود خاتمه داد و رفت تا در سومین سال دوباره شاهد خنیاگری و ترانه سرایی موسیقی فجر در البرز باشیم؛ یکشنبه شب تمام سمیرغ های فجر از شانه های البرز پر کشیدند و پرواز کردند تا سال بعد دوباره برفراز قله های البرز به پرواز دربیاید؛ از هم اکنون در انتظار فرا رسیدن فجر دوباره و پرواز سیمرغ ها در برفراز آسمان نیلی البرز هستیم .

سپیده غفاری