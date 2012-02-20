تنکابن آماده میزبانی جشنواره تئاتر ترنج

محمد مهدی مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی جلسه ای با کارگردانان نمایش های راه یافته به جشنواره مسائل و موارد پیش روی جشنواره مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان داشت: تنکابن برای چهارمین سال میزبان گروه های مختلف نمایشی از شهرستان های غرب مازندران است.

مشهدی افزود: امسال نیز 9 گروه نمایشی به مدت چهار روز از اول اسفند در محل مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) ارشاد تنکابن به رقابت می پردازند.

وی بیان داشت: مراسم افتتاحیه این جشنواره ساعت 11 روز اول اسفند ماه با حضور هنردوستان و مسئولان در محل مجتمع ارشاد تنکابن برگزار خواهد شد.

