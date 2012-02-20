محمد حسنی، مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو کمیته تخصصی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران انتخاب شده است در گفتگو با خبرنگار مهر، فعالیت اصلی این شورا را صدور مدرک معادل برای نویسندگان و شاعران عنوان کرد و گفت: حوزه داستان و شعر در کشور ما بیش از آنکه آکادمیک باشد بر اساس ذوق و سلیقه اداره می‌شود می‌دهد و بیشتر داستان‌نویسان و شاعران ما فاقد تجربه و تحصیل دانشگاهی در حوزه فعالیت خود هستند که بخشی از این موضوع نیز به نبود رشته تحصیلی مرتبط بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: این شورا و فعالیت آن به این منظور ساماندهی شده است که برای این دسته از افراد که فعالیت قابل توجهی نیز در عرصه فرهنگ دارا هستند، مزایای اجتماعی مترتب بر مدرک تحصیلی نیز مهیا شود.

حسنی با تاکید بر این اینکه این شورا کار اجرایی غیر از این موضوع ندارد، افزود: شورا دارای آئین‌نامه‌ای است که بر اساس آن متقاضیان باید با حضور در معاونت فرهنگی، فرم‌هایی را پر کنند و مدارک و اسناد مربوط با سابقه کاری و تحصیلی و نیز آثار مکتوب منتشر شده خود را ارائه کنند.

به گفته مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صلاحیت این افراد پس از بررسی سوابقشان برای کسب مدرک تحصیلی احراز خواهد شد و مطابق با تعریف حقوقی مدرک معادل به آنها مدرک تحصیلی ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: صدور این مدارک تنها پس از اعلام تقاضا از سوی نویسندگان و شاعران و هنرمندان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: ضوابط کاری جدید این شورا پس از برگزاری نخستین جلسه آن به صورت مشخص اعلام خواهد شد.