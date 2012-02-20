به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رستم قاسمی وزیر نفت، قرارداد طرح توسعه سه میدان نفتی کوه موند، کوه کاکی و بوشگان امروز یک اسفند ماه به ارزش تقریبی نزدیک به یک میلیارد دلار امضا می شود.

بر این اساس امروز قرارداد توسعه میادین نفت کوه موند، بوشگان و کوه کاکی بین شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران( زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران) و شرکت نفت و گاز پروم پارس امضا خواهد شد.



بر اساس طرح جامع توسعه برای توسعه این سه میدان نفت سنگین 2 فاز پیش بینی شده است که به منظور تولید زودهنگام روزانه پنج هزار بشکه، در فاز نخست توسعه روزانه 10 تا 12 هزار بشکه و در فاز دوم توسعه حدود 25 هزار بشکه نفت از این میادین استخراج می شود.



پیش از این مذاکراتی بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم چینی- استرالیایی برای توسعه سه میدان نفت سنگین کوه موند، بوشگان و کوه کاکی انجام شده بود.



در حال حاضر ۱۸ میدان نفت سنگین و فوق سنگین در ایران کشف شده است که میدان نفتی فردوسی با در اختیار داشتن بیش از ۳۱ میلیارد بشکه نفت خام سنگین یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران به شمار می رود.



در سالهای اخیر با کاهش حجم ذخایر نفت سبک ایران، میزان ذخایر نفت سنگین و فوق سنگین کشور افزایش یافته است به طوری که هم اکنون بسیاری از میادین نفت سبک همچون اهواز، مارون، آغاجاری، بی بی حکیمیه، گچساران، پازنان و رگ سفید در نیمه دوم عمر خود به سر می برند.



افزایش هزینه تولید و بهره برداری، افت تولید سالانه 10 و تا 15 درصدی معادل 300 هزار بشکه در روز و کاهش ظرفیت تولید نفت خام کشور از مشکلات پیش روی برای توسعه میادین نفت سبک و قدیمی صنعت نفت به شمار می رود.



در سالهای اخیر سیاست شرکت ملی نفت ایران توسعه میادین نفت سنگین و فوق سنگینی همچون آزادگان، یادآوران، آزادگان شمالی، کوه موند، زاغه، فردوسی، بوشگان و کوه کاکی بوده است.



همچنین تاکنون ساخت پالایشگاههای نفت سنگین هرمز با ظرفیت 300 هزار بشکه، خوزستان با ظرفیت 180 هزار بشکه و استفاده از روشهای سبک سازی نفت سنگین در دستور کار وزارت نفت برای استفاده از ذخایر نفت سنگین قرار گرفته است.