ابراهیم رضایی، مدیرمسئول سایت خبری «جهاننیوز» با اشاره به وجود برخی اخبار زرد در سایتهای خبری به خبرنگار مهر گفت: در این مورد دو نظر بین متخصصین حوزه رسانه وجود دارد. یک نظر میگوید که این نوع اخبار حقایقی را بیان میکنند که سایر رسانهها نمیتوانند آن را منتشر کنند. نظر دیگر هم که خود من به آن اعتقاد دارم و اخلاقیتر است این است که رسانهها نباید این اخبار را منتشر کنند.
وی ادامه داد: این نظر، رسانهها را در بین خطوط اصول حرفهای و اخلاقی ژورنالیسم حفظ میکند. اگر نگاه جامعی به سایتهای خبری بیندازیم، متوجه میشویم که درصد زیادی از آنها به این بیماری دچار هستند و این موضوع به این بازمیگردد که این سایتها دارند به مخاطب امتیاز میدهند.
این فعال رسانهای با اشاره به این که امتیاز دادن به مخاطب برای بیشتر دیده شدن سایتهاست، بیان کرد: سایتهای خبری برای دیده شدن دست به هر کاری میزنند و تمام تلاششان این است که در رنکینگ سایتشان رده خوبی داشته باشند و کلیکخورشان بالا باشد.
رضایی در ادامه اظهار داشت: البته برخی سایتها هم برای این منظور دست به تخریب و ترور شخصیت افراد مختلف میزنند و این سایتها تبدیل به جایی برای انتقامجوییهای سیاسی بین افراد و گروههای مختلف شدهاند. به نظرم برای عبور از این اشکالاتی که در این عرصه وجود دارد، باید یک نظام رسانهای و یک سامانه نظمدهنده برای حوزه سایبر از طرف خود فعالان رسانهای تشکیل شود.
مدیر مسئول سایت خبری جهاننیوز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره این که آیا الزامی برای تعدد سایتهای خبری وجود دارد، گفت: نمیشود برای مردم در این حوزه تعیین تکلیف کرد. وقتی ما میگوییم تعداد سایتها زیاد است، شاید یکی از دلایلش این باشد که درست کردن سایت به نسبت سایر رسانهها هزینه زیادی ندارد و راهاندازی آن آسان است. به عبارتی هر فردی در جامعه حق دارد عقاید خودش را ابراز کند و برای این ابراز چیزی راحتتر از سایت وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما سئوالی که اینجا مطرح میشود، آن است که چقدر از مردم به این سایتها مراجعه میکنند؟ اساسا بود و نبود خیلی از این سایتها اهمیتی در جامعه ندارد. من نمیتوانم بگویم افراد و اشخاص و دستگاهها سایت نداشته باشند. تعدد رسانهها به تعدد سلایق و افکار برمیگردد. البته این تعدد آسیبهایی دارد که یک بخش آن به زردگرایی در این سایتها بازمیگردد.
رضایی در پایان با اشاره به خبر چندی قبل مهر در گفتگو با علیرضا چرخابی، رئیس ستاد ساماندهی پایگاه اینترنتی وزارت ارشاد که گفته بود: «سایتها میتوانند به خبرگزاری تبدیل شوند» بیان کرد: ما به عنوان یک سایت دوست داریم که رسمیت بیشتری داشته باشیم، اما از آنجایی که معتقدیم کارکرد سایت با خبرگزاری کاملا متفاوت است، فکر نمیکنم نیازی باشد که مشق نوشته خبرگزاریها را بازنویسی کنیم. پیشنهادم این است که وزارت ارشاد سازماندهی بهتری برای سایتها انجام بدهد تا سایتها روشنتر و شفافتر معرفی بشوند و بتوانند با بدنه جامعه ارتباط بیشتری داشته باشند.
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