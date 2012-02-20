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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

طبق آخرین نظرسنجی ها؛

"ریک سنتروم" رامنی را در انتخابات داخلی جمهوریخواهان شکست می دهد

"ریک سنتروم" رامنی را در انتخابات داخلی جمهوریخواهان شکست می دهد

نظرسنجی موسسه گالوپ نشان داد که سناتور سابق ایالت پنسیلوانیا با کسب هشت درصد آرا بیشتر از رقیب اصلی خود یعنی "میت رامنی" در انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان پیروز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 36 درصد از پرسش شوندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که به "ریک سنتروم" سناتور سابق ایالت پنسیلوانیا رای می دهند، این درحالیست که تنها 28 درصد از پرسش شوندگان حمایت خود را از "میت رامنی" فرماندار سابق ایالت ماساچوست اعلام کردند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که "نیوت گینگریچ" 13 درصد و "ران پل" نماینده تگزاس در مجلس نمایندگان 11 درصد را در انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان از آن خود می کند.

نظرسنجی موسسه گالوپ با درصد خطای چهار درصد مثبت یا منفی در روزهای سه شنبه تا شنبه گذشته انجام شد و در آن هزار و 200 نفر از رای دهندگان احتمالی به نامزدهای جمهوریخواه شرکت کرده بودند.

کد مطلب 1538621

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