راه اندازی بایگانی الکترونیکی در دانشگاههای آزاد منطقه سه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طائب صبح دوشنبه در گردهمایی معاونان آموزشی و دانشجویی منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی در واحد ساری با اشاره به روند جذب اساتید در منطقه سه گفت: علاوه بر جذب اعضای هیئت علمی، جذب تمامی اساتید حق التدیس از طریق دبیرخانه هیئت جذب صورت می گیرد.

وی افزود: هر فردی می خواهد تدریس کند می تواند تقاضا کرده ولی هر فرد فقط با مجوز دبیرخانه هیئت جذب اجازه تدریس را در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه سه خواهد داشت.

طائب، ارزیابی اعضای هیئت علمی، ارتقاء علمی و ارزیابی شاخصها برای ارتقا علمی و برگزاری کارگاههای آموزشی برای اساتید بویژه اساتید جدید الاستخدام را مورد تاکید قرار داد.

وی گفت: اعضای هیئت علمی باید برای ارتقا مرتبه علمی برنامه زمانبندی داشته باشند و باید برای ارتقا مربیان خود در واحد ها تلاش بیشتری کرده و عزم جدی برای ارتقا علمی در منطقه سه در تمامی برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: باید زمینه ای را فراهم کنیم تا همه اساتید در فرآیند تدریس از امکانات سمعی و بصری و تکنولوژی آموزشی استفاده کنند.

طائب، تقویت تشکلهای دانشجویی، تجهیز خوابگاههای دانشجویی به امکانات استاندارد، راه اندازی اتوماسیون اداری در تمامی واحدهای منطقه، انجام تمام مکاتبات از طریق اتوماسیون اداری از ابتدای سال 91 ، راه اندازی بایگانی الکترونیکی در کلیه واحد ها تا پایان سال 91 و توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا را اعلام کرد.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید مهد تبلیغ و تشویق برای حضور در انتخابات باشد و ترغیب و تشویق برای حضور در انتخابات یک اصل ضروری و مهم بوده و در این راستا تشکلهای دانشجویی رسالت مهمی بر عهده دارند.