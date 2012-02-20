محمودآباد میزبان شعرای برگزیده مازندران است

حمیدرضا کوزه ‌گردر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از وظایف ذاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی و هنری، اشاعه و ترویج فرهنگ و هنر سرزمینی و محلی است.

وی افزود: مازندران با داشتن فرهنگی اصیل و دارای قدمت، از آداب و رسوم ارزشمندی برخوردار بوده و باید این یادگار برجای مانده از گذشتگان به نسل جوان و آینده ساز انتقال یابد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد یادآور شد: همایش بومی محلی شعر و موسیقی ولگشن یکی از همین برنامه‌ها است که امسال سومین دوره آن در محمودآباد برگزار می‌شود.

کوزه ‌گر، مهم ‌ترین هدف برگزاری این همایش را زنده نگه‌داشتن سنت‌های قدیمی و محلی مازندران دانست و گفت: این همایش با حضور مسئولان استانی و شهرستان و علاقه‌مندان به شعر و موسیقی بومی محلی سراسر مازندران ساعت 16 روز پنج‌شنبه چهارم اسفندماه در محل سالن غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمودآباد برگزار می‌شود.

وی، تعداد شاعران برگزیده حاضر در همایش را 10 نفر عنوان کرد و اذعان داشت: امیدواریم با استقبال مناسب از سوی فرهنگ دوستان، علاقه‌ مندان به سنت‌ های بومی و محلی و مردم سراسر مازندران، همایش باشکوه و به یادماندنی را برگزار کنیم تا برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات فرهنگی و هنری محمودآباد به ثبت برسانیم.

