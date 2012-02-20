در گفتگو با مهر اعلام شد: موضوع دانشگاه آزاد به خوبی حل و فصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در حاشیه مراسم چهلم شهادت مصطفی احمدی‌روشن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره امضای حکم ریاست جدید دانشگاه آزاد، تاکید کرد: به هر حال همان طور که اعلام شد ظرف روزهای آینده تکلیف دانشگاه آزاد اسلامی مشخص خواهد شد و رسانه‌ها بیشتر از این لازم نیست چیزی بدانند.

وی در ادامه گفت: فعلاً نگران تکلیف ریاست دانشگاه آزاد نباشید زیرا این موضوع حل و فصل خوبی پیدا می‌کند.

همچنین حجت‌الاسلام محمدیان - رئیس نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌‌ها نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تکلیف ریاست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره سخن می‌گوید و ما بنا نیست در این باره صحبت کنیم و دکتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در خصوص دانشگاه آزاد صحبت کند.

وی تاکید کرد‌: در این زمینه میان اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم کار شده و مسئولیت صحبت کردن در این زمینه بر عهده دبیر شورای انقلاب فرهنگی است.

به گزارش مهر، آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سه شنبه هفته گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد و محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورا درباره تصمیمات این شورا اظهار داشت: در هفته جاری تدابیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد اعمال می شود.