هیأت موسس دانشگاه آزاد چهارشنبه تشکیل جلسه می دهد

حمید میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: در جلسه هیأت موسس دانشگاه آزاد که چهارشنبه 3 اسفندماه برگزار می شود، علاوه بر ارائه گزارش 2 جلسه قبل هیأت امنای این دانشگاه، بررسی اساسنامه دانشگاه نیز به استحضار اعضای هیأت موسس به عنوان عالی ترین رکن دانشگاه آزاد اسلامی خواهد رسید.

وی درباره 2 دستور جلسه دیگر روز چهارشنبه، اظهار داشت: رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخصهای آموزشی و پژوهشی و گزارش دانشگاه آزاد در مورد فناوریهای نو، در جلسه عصر چهارشنبه بررسی خواهد شد.

دبیر هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اساسنامه اصلاح شده دانشگاه آزاد در اختیار اعضای هیأت موسس قرار گرفته و به منظور بررسی وظایفی که طبق اساسنامه بر عهده اعضای این هیأت نهاده شده است، جلسه مذکور برگزار می شود.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دعوت نامه برای اعضای هیأت موسس ارسال شده است، اعلام کرد: این جلسه ساعت 16 چهارشنبه هفته جاری در دفتر تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد.

دبیرهیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به اعلام اسامی اعضای این هیأت پرداخت و اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی - رئیس هیأت موسس، آیت الله موسوی اردبیلی، حجت الاسلام سید حسن خمینی، دکتر علی اکبر ولایتی، دکتر حسن ابراهیم حبیبی، دکتر عبدالله جاسبی، حجت اسلام قمی و حمید میرزاده - دبیر هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی، از اعضای هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می آیند که در جلسه شرکت می کنند.

میرزاده در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه روز چهارشنبه هیأت موسس به موضوع حکم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته می شود یا نه، تاکید کرد: این موضوع در دستور جلسه هفته جاری هیأت موسس دانشگاه آزاد قرار ندارد.