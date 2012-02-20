150 کیلوگرم هروئین در بم کشف شد/ دستگیری 2 قاچاقچی

سرهنگ عباس ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بم در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی بم موفق به کشف 150 کیلوگرم هروئین شدند.

سرهنگ ابراهیمی ادامه داد: طی این عملیات دو قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان محموله مذکور را از سیستان و بلوچستان وارد استان کرمان کرده بودند افزود: طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد این افراد قصد داشتند این مقدار هروئین را به استان های مرکزی کشور منتقل کنند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: این محموله در منطقه خواجه عسکر بم کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: ماموران نیروی انتظامی با تمام توان با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر مبارزه می کنند.

سرهنگ ابراهیمی گفت: خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند تا در چنگال اعتیاد گرفتار نشوند.