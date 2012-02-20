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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

ابراهیمی:

150 کیلوگرم هروئین در بم کشف شد/ دستگیری 2 قاچاقچی

150 کیلوگرم هروئین در بم کشف شد/ دستگیری 2 قاچاقچی

بم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی بم از کشف 150 کیلوگرم هروئین در بم خبر داد.

سرهنگ عباس ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بم در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی بم موفق به کشف 150 کیلوگرم هروئین شدند.

سرهنگ ابراهیمی ادامه داد: طی این عملیات دو قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان محموله مذکور را از سیستان و بلوچستان وارد استان کرمان کرده بودند افزود: طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد این افراد قصد داشتند این مقدار هروئین را به استان های مرکزی کشور منتقل کنند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: این محموله در منطقه خواجه عسکر بم کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: ماموران نیروی انتظامی با تمام توان با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر مبارزه می کنند.

سرهنگ ابراهیمی گفت: خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند تا در چنگال اعتیاد گرفتار نشوند.

کد مطلب 1538638

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