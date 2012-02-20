دلایل بخشودگی بازیکنان متهم به دوپینگ/ محرومیت سنگین فقط در انتظار یک نفر

احمد هاشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازیکنی که از مواد نیروزا استفاده کرده‌اند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: چهار نفر از پنج بازیکنی که نمونه آنها به دلیل استفاده از ماده "متیل هگزان آمین" مثبت اعلام شد به دلیل آنکه در کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات دوپینگ اثبات شد آنها به قصد دوپینگ از این مواد استفاده نکرده‌اند حکم اخطار کتبی در خصوص‌شان صادر شد.

وی در خصوص وضعیت نفر پنجم افزود: نفر پنجم از "نادرلون" استفاده کرده که حکم وی سه شنبه اعلام می‌شود و حداقل محرومیت در خصوص بازیکنی که از این ماده استفاده کند یکسال و حداکثر دو سال است.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که "شما فهرست داروهای نیروزایی را که شامل ماده متیل هگزا آمین است را به پزشکان تیم‌ها نمی‌دهید؟"، اظهار داشت: ماده متیل هگزان آمین در سال 2011 همه دنیا را در برگرفت به نحوی که سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ اطلاعیه‌ای داد مبنی بر اینکه مکمل‌هایی که ورزشکاران از آن استفاده می‌کنند به طور گسترده‌ای با این ماده آلوده شده‌اند.

وی افزود: متاسفانه کارخانه سازنده روی مکمل یا اسم متیل هگزان آمین را نمی‌آورد و یا از سایر اسامی استفاده می‌کند که در فهرست داروهای ممنوعه به آن اشاره نشده است در حالی که ترکیب همان ترکیب است لذا ورزشکاران در سراسر جهان قربانی چنین رفتار کارخانه‌های سازنده می‌شوند. بد نیست اشاره شود که این ماده 13 نام شیمیایی دیگر نیز دارد.

هاشمیان ضمن اعلام اینکه اطلاعیه‌ای را در این خصوص بزودی از سوی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال منتشر خواهد شد، گفت: در این اطلاعیه کلیه اطلاعات مورد نیاز در خصوص این ماده را در اختیار باشگاه‌ها قرار می‌دهیم و از تاریخ ابلاغ این بخشنامه هر نمونه‌ای بگیریم که شامل متیل هگزان آمین باشد دیگر مشمول چنین تخفیفاتی نخواهد شد.