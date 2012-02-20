۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

خلیلی:

برف راه ارتباطی 50 روستای زنجان را مسدود کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان گفت: بارش برف و وقوع کولاک شدید، راه ارتباطی 50 روستای این استان را مسدود کرد.

سید احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اثر بارش برف و وقوع کولاک شنبه شب، راه ارتباطی 66 روستا در مناطق مختلف استان زنجان مسدود شده بود که به رغم وقوع کولاک مقطعی، با تلاش راهداران تعدادی از راه های مسدوده شده روستایی بازگشایی شد و کار بازگشایی 50 روستای دیگر ادامه داد. 
 
وی همچنین از مسدود بودن محور دندی - تخت سلیمان خبر داد و افزود: محور دندی به تخت سلیمان در زنجان به خاطر وقوع کولاک شدید و عدم دید کافی همچنان مسدود است.
  
خلیلی افزود: این محور ارتباطی، از نخستین ساعات شنبه شب هفته جاری بسته شده و راهداران برای بازگشایی آن تلاش مستمری می کنند.
 
وی با اشاره به اینکه اولویت مسیرگشایی در هنگام بارش برف و وقوع کولاک و یخبندان با راه‌های ارتباطی اصلی و فرعی است گفت: در حال حاضر به غیر از محور دندی - تخت سلیمان که به علت کولاک شدید برف مسدود است تمام محورهای این استان باز و عبور و مرور وسایط نقلیه در آنها جریان دارد.
 
کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد در گردنه خانچایی واقع در محور طارم با زنجیر چرخ امکانپذیر است به رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان را دارند توصیه کرد  تجهیزات و امکانات یک سفر زمستانی را به همراه داشته باشند.
