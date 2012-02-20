یک تماشاگر راهی بیمارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار تیم‎های والیبال گیتی‏پسند و کاله که یکشنبه شب در سالن مخابرات اصفهان برگزار شد، ماموران نیروی انتظامی برای کنترل جو سالن و تماشاگران که حاشیه‏ساز شده بودند اقدام به استفاده از اشک آور کردند که همین مسئله موجب ترک سالن از سوی بسیاری از تماشاگران و در نهایت لغو بازی شد.

در این میان یکی از تماشاگران حاضر در محل دیدار تیم‏های گیتی پسند و کاله که ظاهرا دچار مشکل تنفسی شده بود به بیمارستان منتقل شد. یکی دیگر از تماشاگران نیز در همان محل بازی مورد درمان قرار گرفت.

امیدوار حاتمی، ناظر دیدار تیم‎های گیتی پسند و کاله در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه برای بازیکنان و مربیان دو تیم و سایر تماشاگران مشکل جدی پیش نیامد چون خیلی سریع اقدام به خارج کردن آنها از سالن شد اما متاسفانه یکی از تماشاگران به دلیل وخیم بودن شرایطش به بیمارستان منتقل شد. البته از وضعیت نهایی وی بی اطلاع هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های گیتی پسند و کاله آمل در چارچوب هفته بیست و چهارم مسابقات والیبال لیگ برتر یکشنبه شب برگزار شد که به دلیل ایجاد حاشیه و استفاده ازگاز اشک آور توسط ماموران نیروی انتظامی نیمه تمام ماند.