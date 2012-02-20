87 درصد اشتغال تعهد شده جهادکشاورزی خراسان جنوبی محقق شد

غلامرضا هادربادی در گفتگو با مهر، به طرح ساماندهی مشاغل خانگی استان اشاره کرد و اظهارداشت: مجموع سهم استان در تسهیلات مشاغل خانگی امسال 27 میلیارد تومان بوده که سهم جهادکشاورزی از این تسهیلات پنج میلیارد تومان شده است.

وی تعهد ایجاد اشتغال سال جاری جهاد کشاورزی را یک هزار و 500 نفر برشمرد و افزود: تاکنون از این میزان 87 درصد محقق شده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: مجوزهای صادر شده مشاغل خانگی در بخش کشاورزی 549 پرونده بوده که به سازمان کار ارسال شده است.

وی به ابلاغ جدید قانون بودجه سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: در بند 28 این قانون به بانکها ابن اختیار داده شده که تسهیلات افراد را تجمیع و تقسیط کنند.

به گفته وی در این راستا تاکنون بانک کشاورزی پیشگام بوده و 16 میلیارد تومان برای بیش از دو هزار و 500 نفر استمهال کرده است.

هادربادی همچنین به عملکرد صنایع کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون در این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: طی این مدت 23 فقره جواز تاسیس، صدور هشت فقره پروانه بهره برداری، رسیدگی به 12 پرونده مشاغل خانگی، صدور 12 فقره تمدید جواز و صدور هشت فقره اصلاحیه جواز تاسیس انجام شده است.

وی همچنین از معرفی پنج نفر از بهره برداران بخش کشاورزی استان جهت اخذ تسهیلات بانکی از منبع کمک های فنی و اعتباری در سال 89 و 90 به مبلغ 123 هزار و 57 میلیون ریال از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در پایان معرفی هفت نفر از بهره برداران جهت تسهیلات بانکی از منبع بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در سال جاری را از دیگر اقدامات این حوزه ذکر کرد.