نارنجی پوش بهترین فیلم از نگاه مردم شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر در استان خوزستان با حضور دبیر این جشنواره و استاندار خوزستان در سینما هلال اهواز برگزار شد.

فیلمهای «ملکه» به کارگردانی محمد علی باشه آهنگر، «زندگی خصوصی» به کارگردانی محمد حسین فرح بخش، «چک» به کارگردانی کاظم راست گفتار، «ضد گلوله» به کارگردانی مصطفی کیانی، «شور شیرین» به کارگردانی جواد اردکانی، «خوابم میاد» به کارگردانی رضا عطاران، «من و زیبا» به کارگردانی فریدون حسن پور، «گشت ارشاد» به کارگردانی سعید سهیلی، «سلام بر فرشتگان» به کارگردانی فرزاد اژدری، «در انتظار معجزه» به کارگردانی رسول صدرعاملی، «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی همایون اسعدیان، «تلفن همراه رئیس جمهور» به کارگردانی علی عطشانی، «یکی می خواد باهات حرف بزنه» به کارگردانی منوچهر هادی، «روئیدن در باد» به کارگردانی رهبر قنبری و «بی خداحافظی» به کارگردانی احمد امینی عناوین 15 فیلم سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر هستند که در استان خوزستان به نمایش در آمدند.



همچنین در این مراسم از محمد علی باشه آهنگر کارگردان خوزستانی فیلم ملکه، رضا بار انگیز کارگردان خوزستانی فیلم روئیدن در باد ، احمد نهاوندی ناظراجرای فیلم فجر در خوزستان و هنرجویان ممتاز دوره یک ساله فیلمسازی انجمن سینمای جوان اهواز تقدیر شد.