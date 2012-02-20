هیچ کس حق تغییر نیات واقف را ندارد

حجت‌الاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: ترویج وقف در بین عموم نیاز به یک همت عمومی دارد که در این باره باید سیره اهل بیت(ع)، قوانین وقفی و آثار وقفی برای مردم تبیین شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی توقعات در بعضی آقایان و ادارات و نهادها است که درخواست تامین هزینه پذیرایی مجلس و یا جوایز مسابقات غیرمرتبط را دارند که نیات واقف این نیست و قطعا هم افرادی که بانی این اشتباهات می‌شوند باید در پیشگاه الهی جواب بدهند.

وی بیان کرد: متاسفانه این امر از قدیم الایام متداول بوده و هنوز هم ما از این توقعات بی‌جا رنج می بریم.

این مقام مسئول نیشابور، وظایف اوقاف را حفظ، بازسازی و مرمت موقوفه و عمل به نیات واقف عنوان کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور با بیان اینکه مطابق آمار کشوری اوقاف بعد از نفت، بزرگ ‌ترین ثروت کشور محسوب می‌شود، افزود: در صورت حمایت از سازمان اوقاف، وقفیات از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شده و خیلی از مشکلات اجتماعی جامعه حل می‌شود.

ذاکری بیان کرد: خانواده وقف در کشور شامل هیئت امنا و خدام رسمی و افتخاری بقاع متبرکه و متولیان، ناظران و مستأجران موقوفات بیش از یک میلیون نفر هستند.

وی با بیان اینکه بیشتر واقفان با وقفیات خود نیازهای روز را احیاء کردند، درباره علت اینکه بیش از 70 درصد عواید موقوفات کشور برای تعظیم شعائر حسینی است، توضیح داد: چون در مقاطع مختلف فشارهایی بر محبان اهل‌بیت(ع) وارد می‌شد و حتی در برخی مقاطع چون سال‌هایی از دوره حکومت پهلوی اول، مجالس عزاداری به تعطیلی کشانده شد، برای همین تعداد زیادی از مردم برای این گونه امور در معرض خطر قرار گرفته بودند املاک و دارایی خود را وقف می‌کردند.