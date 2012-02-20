خانه عکس در زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی شامگاه یکشنبه در مراسم اختتامیه نخستین جایزه عکس "گونای" افزود: این جایزه عکس به صورت ملی از سال آینده برگزار می شود.

وی نسل جوان را سرمایه هر جامعه‌ای دانست و ادامه داد: در صورتی که فضاهای فرهنگی و هنری همواره فعال باشد و جوانان در این فضاها به تولید آثار بپردازند، سلامت جامعه تضمین می‌شود.

سهندی تصریح کرد: به مسئولان بودجه استان اعلام می‌کنم که اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون تومانی برای پرداخت حق و حقوق کارکنان این اداره کل و فعال نگه داشتن فضاهای فرهنگی و هنری، بسیار اندک است و از آنان درخواست دارم به فکر تأمین اعتبارات بالاتر به حوزه فرهنگ و هنر باشند.

همچنین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان، هنر عکاسی را یکی از پویاترین و بی‌واسطه‌ترین شیوه‌های هنری عنوان کرد و گفت: یک عکس بدون اینکه نیاز به هیچگونه توضیح یا ترجمه‌ای داشته باشد می‌تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند و تفکر عکاس را به مخاطب انتقال دهد.

اصغر جاهدی با تأکید بر تأثیرگذاری هنر عکاسی، افزود: شور عکاسان زنجانی در کنار شعور مردم این استان باعث شد تا عزاداری عظیم حسینی در زنجان به خوبی در سراسر جهان منعکس شود و این دیار را به پایتخت شور و شعور حسینی تبدیل کند.

دبیر نخستین جایزه عکس گونای، با اشاره به ارسال یک هزار و 776 فریم عکس توسط 203 عکاس به دبیرخانه جایزه عکس، ادامه داد: از بین این آثار، 10 اثر به‌عنوان عکس برتر و 27 اثر نیز به‌عنوان عکس منتخب توسط هیأت داوران معرفی شد.

وی با بیان اینکه هنرمندان عکاس زنجان بیشتر از هنرمندان سایر رشته‌ها موفق به کسب مقام‌های ملی و بین‌المللی می‌شوند، ابراز امیدواری کرد: در آینده‌ای نه چندان دور، زنجان به‌عنوان پایتخت عکاسی ایران لقب بگیرد.

همچنین ناصر محمدی یکی از اعضای هیئت داوران این جایزه عکس، به پتانسیل قوی زنجان در زمینه هنر عکاسی اشاره کرد و گفت: هنرمندان عکاسی استان همواره در جشنواره‌های مختلف ملی و بین‌المللی خوش می‌درخشند و تقویت این استعدادها نیازمند حمایت است.

وی به نمایندگی از عکاسان استان درخواست راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جایزه عکس "گونای" و تأسیس خانه عکس در زنجان را مطرح کرد که مورد موافقت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار گرفت و در ادامه نیز به قرائت بیانیه هیئت داوران پرداخت.

در این مراسم مسعود بهروان، میثم محمدی، اعظم داداشی، رباب جویایی، قاسم فتحی، سارا نظری، مریم طهماسبی، مهدی الماسی، پرویز رسولی و سید محسن موسوی به‌عنوان 10 عکاس برتر جایزه عکس "گونای" معرفی شدند و تندیس جشنواره و لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی 100 هزار تومانی را از آن خود کردند.

همچنین در این مراسم از محمود نظرعلیان به‌عنوان پیشکسوت عرصه عکاسی و فیلمسازی در زنجان تقدیر شد.