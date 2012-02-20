به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد قلیها در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مطلب اظهار داشت: روزانه 500 هزار جابه جایی معطل انجام یک هماهنگی برای ترخیص محمولههای گمرک است.
وی افزود: برای ترخیص این تجهیزات تلفن پشت تلفن، جلسه پشت جلسه، و خواهش پشت خواهش داشتهایم اما نتیجه نداده است و به نظر میرسد دولت دغدغهای در این حوزه ندارد.
قلیها با بیان اینکه شهردار تهران پیگیر تامین اعتبار از محل دیگری برای ترخیص تجهیزات قطارهاست اظهار کرد: شورای شهر در بودجه سالهای گذشته تبصره ای پیش بینی کرد که بر اساس آن در صورتی که دولت بخشی از سهم خود را تامین نکرد، شهرداری بتواند از محلهای دیگری این اعتبار را تامین کند.
وی ادامه داد: این درحالی است که این تبصره در بودجه سال 90 حذف شده است اما شهرداری تهران برای بودجه سال آینده مجددا این تبصره را در لایحه پیشبینی کرده است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران در مورد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی شریف گفت: در حال حاضر حجم عمده قطعات یدکی مترو وارداتی است چرا که صنعت مترو یک صنعت جدید محسوب میشود، با این تفاهم نامه ، امیدواریم که در افق 1404 در حوزه قطعات یدکی به 90 درصد خودکفایی برسیم.
روستا آزاد ـ رییس دانشگاه صنعتی شریف نیز در این جلسه تاکید کرد: در صورتی که متروی تهران در حوزه بومی کردن صنعت مترو و تامین قطعات یدکی جدی باشد، دانشگاه شریف آمادگی همکاری کامل دارد.
به گفته وی هماکنون حدود 32 درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در فعالیتهای علمی پژوهشی کاربردی اشتغال دارند.
وی همچنین سرانه تعداد مقالات ISI اعضای هیئت علمی را سه مورد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در دانشگاه M I T سرانه مقالات 2 مورد است.
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