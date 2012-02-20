مرحله اصلی رزمایش "والفجر" نیروی زمینی سپاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد دانش پژوه فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه صبح امروز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: با الطاف خداوندی، تلاش، جدیت و دقت یگان های عمل کننده به ویژه بسیجیان عزیز، مراحل آماده سازی و مقدماتی رزمایش "والفجر" با دستیابی اهداف تعیین شده با موفقیت به پایان رسید و امروز رزمایش وارد مرحله اصلی و نهایی خود شده است.
سردار دانش پژوه با بیان اینکه مراحل طراحی و آماده سازی رزمایش طی 6 ماه گذشته در بخش هایی از کویر مرکزی و منطقه عمومی استان یزد صورت پذیرفته است اظهار داشت: پس از فراخوان بسیجیان سلحشور و نیروهای عمل کننده و سازماندهی آنان در گردان های امام حسین(ع) و ستونکشی، مرحله مقدماتی رزمایش "والفجر" نیروی زمینی سپاه از دیروز آغاز شد.
وی برگزاری این رزمایش را در چارچوب دکترین دفاعی نیروی زمینی سپاه، اقدامی پیش برنده خواند و در خصوص مرحله مقدماتی رزمایش گفت: در این مرحله سطح تیر توپخانه ها، آتش تیربارها و ادوات مورد آزمایش قرار گرفت ، هم چنین عملیات ضد هلی بورن توسط گردان امام حسین(ع) بافق با سرعت عمل انجام شد و این مرحله از رزمایش با عملیات تاخت شبانه بسیجیان مهریز به پایان رسید.
فرمانده قرارگاه کربلا در خصوص نیروهای عمل کننده از رزمایش "والفجر" نیز اظهارداشت: رزمندگان بسیجی سازماندهی شده در گردان های امام حسین(ع) یزد، میبد، بافق، طبس، ابرکوه، مهریز و شهرستان صدوق هم چنین گردان 181 و 182 پیاده و تعدادی از گردان های زرهی، ادوات، مهندسی و جنگ نوین نیروی زمینی سپاه در این رزمایش حضور دارند.
فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه از آغاز مرحله اصلی رزمایش "والفجر" نیروی زمینی سپاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد دانش پژوه فرمانده قرارگاه کربلای نیروی زمینی سپاه صبح امروز دوشنبه با اعلام این خبر افزود: با الطاف خداوندی، تلاش، جدیت و دقت یگان های عمل کننده به ویژه بسیجیان عزیز، مراحل آماده سازی و مقدماتی رزمایش "والفجر" با دستیابی اهداف تعیین شده با موفقیت به پایان رسید و امروز رزمایش وارد مرحله اصلی و نهایی خود شده است.
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