پروژه 301 واحدی مسکن مهر سقز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه با حضور محمد رضا رحیمی، وزیر راه و شهرسازی و تعدادی چند از مسئولان استانی از طریق ویئوکنفرانس پروژه 301 واحدی مسکن مهر شهرستان سقز افتتاح شد.

معاون اول رئیس جمهور در این ارتباط ویدئویی ضمن تبریک افتتاح پروژه ها مسکن مهر سقز به مردم این شهرستان گفت: طی این سفر دو روزه کارخانه سیمان سقز نیز با حضور یکی از وزرای کابینه دولت کلنگ زنی می شود.

رحیمی افزود: پروژه های مسکن مهر یکی از مهمترین برنامه های دولت برای رفع محرومیت زدایی و کمک به قشر کم درآمد جامعه در سراسر کشور است که با جدیت هرچه بیشتر در حال اجرا است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 60 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در سطح استان کردستان در حال احداث است که امروز به طور همزمان هشت هزار و 678 واحد افتتاح و به بهره برداری می رسد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود خطاب به مسئولان مسکن و شهرسازی استان کردستان گفت: در خصوص تسریع در انجام تعهدات خود در زمینه ساخت مسکن مهر و تحقق 100 درصدی این تعهدات تا پایان سال تمام تلاش خود را به کار گیرند.

محمدرضا رحیمی صبح دوشنبه به همراه چهار وزیر اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رئیس بانک مرکزی و تعدادی از معاونان وزرا برای بازدید، افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی وارد استان کردستان شد.