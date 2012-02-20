به گزارش خبرنگار مهر، جلیل سالاری در مراسم راه اندازی نخستین طرح جمع آوری بخارات بنزین با بیان اینکه در حال حاضر جمع آوری بخارات بنزین از مبادی تولید تا انتقال و توزیع در جایگاههای سوخت در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرار دارد، گفت: در صورت اجرای کامل این چرخه دستاوردهای اقتصادی و زیست محیطی جمع آوری بخارات بنزین عملیاتی می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر کاهش هزینه های تولید بنزین در پالایشگاههای داخلی هدف گذاری شده است، تصریح کرد: بر این اساس با راه اندازی واحدهای جدیدی همچون واحد ایزو مریزاسیون در پالایشگاه نفت شازند و واحد آلکیلاسیون در پالایشگاه نفت آبادان منجر به کاهش 25 تا 30 دلاری هزینه هر تن بنزین تولیدی در این پالایشگاه شده است.



این مقام مسئول با اشاره به ضرورت بومی سازی فناوری جمع آوری بخارات بنزین در انبارهای نفت و جایگاههای سوخت اظهار داشت: اجرای طرح کهاب به منظور جمع آوری بخارات بنزین با مشارکت بخش خصوصی و بانک های داخلی ظرفیتی برای اشتغالزایی 15 تا 20 هزار نفری را برعهده دارد.



وی با اشاره به افتتاح نخستین طرح جمع آوری بخارات بنزین در انبار نفت شمالغرب تهران (کن) تاکید کرد: همچنین استفاده از برخی از برش ها و ترکیبات هیدروکربوری در تولید بنزین منجر به افزایش عدد اکتان این فرآورده استراتژیک نفتی می شود.



در ادامه این مراسم فریدون جلیلیان مجری طرح ملی کهاب با اعلام اینکه برای جمع آوری بخارات بنزین در سه بخش انبارهای نفت تحویل بنزین به جایگاههای سوخت و زمان سوختگیری خودروها برنامه ریزی شده است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال 93 در صورت تامین منابع مالی این طرح در اکثر نقاط کشور عملیاتی شود.



این مقام مسئول از طرح کهاب به عنوان یک پروژه کاملا زیست محیطی یاد کرد و افزود: کاهش و توقف انتشار بخار بنزین در اتمسفر منجر به کاهش تولید باران های اسیدی، فرسایش خاک و تغییرات دمای جهانی خواهد شد.



وی با یاد آوری اینکه هم اکنون 60 تا 65 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف می شود بیان کرد: با مصرف این میزان بنزین به طور متوسط روزانه حدود 200 میلیون لیتر بخار بنزین تولید می شود.



جلیلیان با بیان اینکه در صورت اجرای طرح ملی کهاب امکان استحصال روزانه 110 تا 120 میلیون لیتر بنزین فراهم می شود، تاکید کرد: با احتساب قیمت بنزین 700 تومانی اجرای این طرح سالانه 70 تا 80 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه دارد.



وی با اشاره به آغاز تجهیز 5 هزار و 500 نفتکش جاده پیما در فاز اول اجرای طرح کهاب یادآور شد: پیش بینی می شود تا پایان سال آینده نیمی از ظرفیت ناوگان نفتکش های جاده پیمای کشور مجهز به تجهیزات جمع آوری بخار بنزین شوند.



مجری طرح ملی کهاب در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین با اشاره به فعالیت همزمان 2900 جایگاه سوخت و 80 انبار نفتی تاکید کرد: این طرح زیست محیطی تاکنون در 97 درصد جایگاههای سوخت عملیاتی شده است ضمن اینکه اجرای این طرح در سه انبار نفت نیز آغاز شده است.



این مقام مسئول در پایان کل سرمایه گذاری برای اجرای طرح ملی کهاب را حدود 2500 میلیارد ریال عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: قطعا اجرای این پروژه در بلندمدت دستاوردهای اقتصادی و زیست محیطی به همراه دارد.