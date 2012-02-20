معرفی بانک عامل بهانه جدید دولت/ شهرداری به چاه نفت وصل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدهادی ایازی در نشست خبری صبح روز دوشنبه که در سالن اجتماعات ایوان شمس برگزار شد، با اشاره به مشکلات متروی تهران و واگن های در گمرک مانده گفت: شهرداری تا آنجا که امکانات اجازه داده حمایتهای مالی خود را از مترو دریغ نکرده اما همانطور که مجلس در خصوص استفاده از صندوق ذخیره ارزی و پرداخت سهم دولت از یارانه ها تأکید داشته ما نیز برای توسعه متروی تهران به این بودجه نیازمندیم و امیدوار بودیم با توجه به افزایش قیمت نفت قوانین مصوب مجلس اجرایی شود.

وی با بیان اینکه در زمان مدیریت فعلی شهری ایستگاههای مترو از 38 ایستگاه به 84 ایستگاه افزایش پیدا کرد، گفت: اگر اعتبارات پیش بینی شده توسط مجلس به مترو داده می شد شک نکنید که توسعه مترو بیش از این بود.

معرفی بانک عامل بهانه جدید دولت است

وی در پاسخ به این پرسش که مسئولان دولتی اعلام می کنند بانک عامل برای استفاده از اعتبارات ارزی از سوی شهرداری معرفی نمی شود، گفت: این حرف جدیدی است، معاون پارلمانی دولت رسما اعلام کرده ما برداشت شهرداری ها از صندوق ذخیره ارزی را قانون نمی دانیم و اجرا نمی کنیم. عدم معرفی بانک عامل بهانه جدیدی است که امیدوارم زمانیکه رئیس جمهور به مجلس برای پاسخ به پرسش نمایندگان می رود مشخص شود چرا قانون مصوب مجلس اجرایی نمی شود.

معاون شهردار تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اجرای مصوبه شورا در خصوص کاهش، کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: بعد از این مصوبه 27 وظیفه بر عهده شهرداری گذاشته شد که 5 وظیفه اجرایی و 5 وظیفه مطالعاتی بود.

وی با بیان اینکه دبیرخانه اجرایی این مصوبه در سازمان خدمات و رفاه اجتماعی شهرداری تشکیل و 30 جلسه کارشناسی برگزار شده گفت: اعتبارات این بخش صد در صد افزایش یافته است و تکالیفی در تمامی معاونت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی تعریف شده است.

تردد روزانه 4 میلیون و 600 هزار نفر با تاکسی

سخنگوی شهردار تهران با اشاره به بررسی مشکلات و آسیب های اجتماعی تاکسیران ها گفت: روزانه 4 میلیون و 600 هزار نفر توسط ناوگان تاکسیرانی تردد می کنند که بحث آسیب های اجتماعی در این رابطه گسترده است و می تواند زمینه خوبی برای کنترل آسیب ها باشد.

ایاذی تأکید کرد: نمی توان مشکلات اقتصادی و فرهنگی در بحث آسیب های اجتماعی را نادیده گرفت که متأسفانه ما مسئولیتی در این بخش نداریم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم قابلیت اجرایی طرح تفصیلی شهر تهران گفت: تا سال 87 شهر تهران فاقد طرح جامع بود که در این سال این طرح به تصویب شورای عالی معمار و شهرسازی رسید و مبنای تدوین طرح تفصیلی 22 گانه شهر تهران شد.

وی ادامه داد: شورا و شهرداری اراده جدی در خصوص اجرایی شدن این طرح دارند اما باید این طرح در کمیسیون ماده 5 به تصویب برسد و امیدوارم تا سال 91 اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه این طرح قابلیت اجرایی دارد گفت: برابر قانون باید پس از تصویب این طرح در کمیسیون ماده 5 شورای شهر تهران نیز آن را به تأیید برساند.

پیش‌بینی آسمان خراش در طرح جامع

سخنگوی شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد، شورای عالی شهرسازی و شورای شهر تهران قصد دارند تهران رشد عمودی نداشته باشد گفت: در طرح جامع تفصیلی خط آسمان و میزان ارتفاع شهر مشخص شده است و در برخی مناطق بر اساس طرح جامع آسمان خراش هایی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه طرح تفصیلی بر اساس جمعیت 10 میلیون و 400 هزار نفر پیش بینی شده است، گفت: تهران بیش از این نمی تواند وسعت پیدا کند، بنابراین نیازمند توسعه ارتفاعی شهر بر اساس طرح جامع و تفصیلی هستیم و در این رابطه هماهنگی های لازم میان شورای معماری و شهرسازی و شهرداری بوده است و در صورت هماهنگی های بیشتر حتما در جلسات ماده این موضوعات مطرح می شود.

از امکانات شهرداری برای تبلغ کاندیداها استفاده نمی‌شود

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری از لیست سیاسی خاصی حمایت می کند، گفت: ما فضاهای شهری را برای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی آماده کرده ایم و تبلیغات محیطی در این زمینه آغاز شده است، اما شخص شهردار به عنوان یک شخص حقیقی می تواند از یک گروه سیاسی حمایت کند اما از امکانات شهرداری به هیچ عنوان استفاده نمی شود و وی نیز تأکید داشت استفاده از امکانات شهرداری خلاف قانون و اسلام است.