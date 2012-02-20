به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این اخبار و گزارشهای متعددی درباره هدف مشترک طیفی از مخالفان سوری خارج نشین و رژیم صهیونیستی درباره کنار زدن نظام اسد از قدرت منتشر شده بود.

بر این اساس تحلیلگران غربی معتقدند عدم موفقیت در محکومیت سوریه در شورای امنیت، تلاش جبهه ضدسوری برای کنار زدن بشار اسد را وارد فاز خطرناکتری کرده است.

گرایش ویژه مخالفان اسد به رژیم صهیونیستی

در همین راستا اخیرا تصاویری در پایگاه اینترنتی و شبکه های اجتماعی منتشر شده که حکایت از همدستی ویژه مخالفان سوری با تل آویو در جهت سرنگونی نظام اسد است. هدفی که در آن هیچ توجهی به مطالبات مردمی سوریه در زمینه اصلاحات نشده و کنار زدن بشار اسد به علت مواضع وی در حمایت از مقاومت موضوع اصلی را تشکیل می دهد.

انتشار این اسناد همچنین تبعیت ویژه مخالفان نظام دمشق از فرامین رژیم صهیونیستی را مورد تایید قرار می دهد. در این تصاویر "بسمه قضمانی" سخنگوی شورای به اصلاح ملی سوری (جریان معارضان سوری خارج نشین) دیده می شود که در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب پاریس در کنفرانسی با حضور شخصیتهای صهیونیستی مشارکت دارد.

در این برنامه که از سوی یکی از شبکه های تلویزیونی فرانسوی برگزار شده، سخنگوی شورای مخالفان سوری تنها شرکت کننده از جهان عرب در بین تمامی شخصیتهای صهیونیستی حاضر است. اما نکته مهمتر اظهارات وی در این نشست است که گرایش ویژه مخالفان اسد به رژیم صهیونیستی را آشکارتر می کند.

بسمه قضمانی در اظهاراتی در این نشست تاکید می کند: اعراب به وجود "کشور اسرائیل" در میان خود نیاز مبرمی دارند. وی همچنین یکی از لحظات خوب زندگی خود را گفتگوی دوستانه فرزندش با همکلاسی اسرائیلی اش در زمینه صلح دانست.

قضمانی همچنین در اظهاراتی توهین آمیز علیه اصول فرهنگی اسلامی تاکید کرد: ما به فرهنگی نیاز داریم که طی آن همواره درباره قرآن سخن نگوییم، ما جوامع مدنی و دموکراتی داریم که هیچ ارتباطی به اسلام ندارند!

وی در ادامه تاکید کرد: زمانی که با یک فرد اسرائیلی سخن می گویم بسیار خرسند می شوم. خاطر نشان می شود بسمه قضمانی عضو شورای مخالفان سوری مقیم پاریس است و همواره در مواضعی خواستار دخالت نظامی برای سرنگونی نظام اسد شده است.

ورود مستقیم تل آویو به جبهه ضدسوری

اما در آن صهیونیستها نیز طی ماههای اخیر پشتیبانی خود از مخالفان سوری از لحاظ تسلیحاتی و سیاسی قطع نکرده اند اما اخیرا این روابط با توجه به شکست صدور قطعنامه ضدسوری نزدیک تر شده است.

در همین راستا "عوزی دیان" رئیس سابق سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گفتگوی صریح رادیویی خواستار حمایت تل آویو از مخالفان سوری شد. وی تاکید کرد: شرایط کنونی سوریه در صورت قطع شدن محور موجود میان سوریه، ایران و حزب الله به نفع اسرائیل است.

دیان با تاکید بر اینکه تحولات و ناآرامی سوریه فرصت ویژه ای به اسرائیل برای تحقق اهدافش در منطقه می دهد، اعتراف کرد: اکثریت کسانی که هم اکنون در سوریه دست به شورش زده اند از افراد تندرو و افراطی هستند و همچون جوانان میدان التحریر نیستند.

از سوی دیگر کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی از ارسال نامه ای از سوی مخالفان سوری به "بنیامین نتانیاهو" خبر داد که طی آن خواسته شده اسرائیل از مخالفان در سرنگونی نظام سوریه کمک کند.

به گزارش این شبکه تلویزیونی مخالفان سوری در این نامه تاکید کرده اند: ما مطمئن هستیم که اسرائیل همپیمان واقعی ملت سوریه می شود چون ما با دشمنان مشترکی که ایران، حزب الله و حماس هستند در جنگ هستیم.

مخالفان اسد در این نامه همچنین اعلام آمادگی کرده اند که شانه به شانه در کنار اسرائیل برای آنچه آزادی خاورمیانه خوانده اند، تلاش کنند. گفته می شود مقامات صهیونیستی در برهه اخیر "ایوب قرا" از نمایندگان کنیست و عضو حزب لیکود را مامور گفتگو با مخالفان سوری کرده که وی نیز اقدامات ویژه ای در این راستا داشته است.

این در حالی است که پس از افشای چندین پرونده درباره دخالت آمریکا در سوریه "جان مک کین"و "لیندسی گراهام" از سناتورهای آمریکایی روز گذشته با صراحت اعلام کردند که گروههای مخالف سوری باید مورد حمایت تسلیحاتی آمریکا قرار گیرند.