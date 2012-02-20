بایدها و نبایدهای انتخابات/ حرمتها و حریمها حفظ شود

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شالوده نظام ما اخلاق مدارانه است و از همه طبقات جامعه انتظار می رود اخلاق را سرلوحه زندگی قرار دهند و تحت هیچ شرایطی اخلاق نادیده گرفته نشود.

وی اظهار داشت: بنابراین کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی و فضای تبلیغاتی، اخلاق اسلامی، سیاسی و اجتماعی را مراعات کنند و حرمتها و حریمها را حفظ کنند تا جامعه سالمتری داشته باشیم.

ولی نژاد عنوان کرد: در انتخابات کاندیدا مجاز است از محاسن، توانمندی و کارایی خود بگوید ولی اینکه کاندیدای دیگر یا مدیران خدومی که در حال خدمت هستند را تخریب کند، پسندیده نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: اگر مدیری توان خدمت نداشت از طریق مجاری مربوطه باید پیگیری شود و اینکه آن را به فضای عمومی بکشانیم و التهاب را بالا ببریم کار درست و اخلاقی نیست.

حضور حداکثری اصل است

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: نامزدها باید توجه کنند حضور حداکثری برای ما اصل است و باید مردم را برای این حضور گسترده تشویق کنند و مشارکت عمومی را بالا برند.

وی عنوان کرد: همه نامزدها باید برای حضور حداکثری تلاش کنند و نامزدها توجه کنند که در انقلاب اسلامی اصولی داریم که این اصول خط قرمز ماست.

ولی نژاد اظهار داشت: وحدت بین شیعه و سنی، احترام به مذاهب و قومیتها در کشور، ساده زیستی، مبارزه با آمریکا و اسراییل، اصل قراردادن منویات رهبری و امام راحل از جمله اصولی است که باید مورد تاکید قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: مبانی اسلامی در فضای تبلیغات باید تقویت شود زیرا با این مبانی می توانیم نظام را حفظ کنیم.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: امیدواریم تنور انتخابات به گونه ای گرم شود که همانند 22 بهمن حماسه دیگری در کشور خلق شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه مردم ما مردم با شعور و با فرهنگی هستند، گفت: مردم ما صاحب تشخیص و گوش به فرمان رهبری هستند.

وی اظهار داشت: همه کاندیداها محترمند و باید احترام آنها را داشته باشند و به بهانه طرفداری از یک نامزد نباید کاندیدای دیگر را تخریب کرد.

ولی نژاد گفت: ما حق داریم از کاندیدای مورد نظر تعریف کنیم نه آنکه دیگران را تخریب کنیم.

وی با بیان اینکه این مردم هستد که شور انتخاباتی را ایجاد می کنند، عنوان کرد: اخلاق اسلامی در همه مراحل رعایت شود.

ولی نژاد، حضور حداکثری و حضور همگان در پای صندوقهای رای را یک وظیفه و تکلیف شرعی دانست و گفت: انتخاب اصلح از دیگر مواردی است که باید به آن توجه شود.

وی تاکید کرد: مردم برای انتخاب بهتر با صاحبنظران، علما و کارشناسان مشورت کنند تا فرد اصلح انتخاب شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امیدواریم با همت مردم و کاندیدا 12 اسفند حماسه دیگری رقم زنیم و دشمن را بار دیگر به عقب تر برانیم.