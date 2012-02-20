دکتر فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه درمان اعتیاد شیشه سخت تر و متفاوت از مواد مخدر دیگر است به همین دلیل براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم مراکز ویژه ترک و درمان اعتیاد شیشه راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه اولین کمپ ویژه ترک اعتیاد شیشه در استان یزد راه اندازی شده است ، تاکید کرد: در استان تهران نیز قرار بود مرکزی در 22 بهمن راه اندازی شود که متاسفانه این امر میسر نشد که امیدواریم تا پایان سال مراکزگذری شیشه در تهران تاسیس شود.

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: پس از راه اندازی کمپ و مرکز گذری درتهران ، در صورت موفقیت آمیز بودن طرح در استانهای دیگر کشور نیز گسترش پیدا می کنند.

براتی گفت: در حال حاضر در استانهای مختلف معتادان شیشه به مراکز و کمپها مراجعه می کنند اما بدلیل مشکل بودن درمان و داروهای ویژه ای که نیاز دارند باید کمپهای خاص برایشان دایر شود.

وی به کمبود اعتبارات اشاره کرد و افزود: در صورت تامین اعتبارات آمادگی اجرای برنامه ها و طرحهای زیادی برای درمان و ترک اعتیاد معتادان داریم.