به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و سومین جلسه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، به منظور ساماندهی و ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی با تشکیل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موافقت کرد.
بر این اساس، با تصویب شورای عالی اداری، تمامی مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام و عنوان آن به «مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی» تغییر مییابد.
بر اساس این مصوبه مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی فقط مجاز به برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت مهارتی و ضمن خدمت بوده و ادامه تحصیل دانشجویان فعلی تا زمان فارغالتحصیلی (حداکثر پایان سال 1393) با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
همچنین پژوهشکده حمل و نقل با تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، اموال، امکانات و تجهیزات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه علم و صنعت ایران انتقال مییابد.
به موجب تبصره1این مصوبه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ردیف بودجه این پژوهشکده را به اعتبارات دانشگاه مربوطه اضافه مینماید.
بر اساس تبصره2 این مصوبه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است تمهیدات و برنامهریزیهای لازم برای تأمین نیازهای وزارت راه و شهرسازی در بخشهای پژوهشی مربوط را طراحی و اجرا کند.
همچنین در راستای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است طی مدت یک سال نسبت به واگذاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و مرکز آموزش هما با کلیه وظایف، نیروی انسانی، اموال، امکانات و تجهیزات از طریق ساز و کارهای قانونی به بخش غیردولتی اقدام کند.
بر این اساس آموزشکده علمی ـ کاربردی راه و ترابری (شهید تفویضی) و آموزشکده لوشان با تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، اعتبارات، اموال، امکانات و تجهیزات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادغام میشود تا نسبت به ارایه آموزشهای مهارتی مورد نیاز در بخش راه و مسکن اقدام نمایند؛ این مرکز مجاز به پذیرش دانشجو برای تحصیل در رشتههای منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نبوده و ادامه تحصیل دانشجویان فعلی تا زمان فارغالتحصیلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.
همچنین مؤسسه قیر و آسفالت ایران با همه امکانات، اموال، تجهیزات، وظایف، اختیارات و نیروی انسانی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادغام میشود.
بر اساس این مصوبه پژوهشکده اقلیمشناسی و مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، با تمامی وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، اعتبارات، اموال، امکانات و تجهیزات در پژوهشکده هواشناسی ادغام میشوند و نام آن به پژوهشکده هواشناسی و اقلیمشناسی تغییر مییابد. ( این پژوهشکده وابسته به سازمان هواشناسی کشور فعالیت خواهد کرد).
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی موظف است در اجرای این مصوبه، ضمن کاهش 50 درصد از نیروی انسانی، نسبت به آزادسازی و فروش 50 درصد امکانات، اموال و تجهیزات پژوهشکدهها، مراکز و مؤسسات ادغامشده برابر مقررات اقدام نموده، درآمد حاصل از آن را صرف توسعه و تجهیز مأموریتها و وظایف محوله کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است اهداف، شرح وظایف، ساختار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و مأموریتهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشکده هواشناسی را متناسب با اساسنامه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ادغامشده طی مدت 2 ماه تهیه و برای تأیید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور ارائه کند.
یاد آور می شود، وزرای راه و شهرسازی و علوم، تحقیقات و فناوری مسئول حُسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارائه می کند. این مصوبه از سوی محمود احمدی نژاد رئیسجمهور و رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.
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