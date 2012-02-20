میزان تجهیز کانونهای مساجد استان زنجان امسال ۸ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی افزود: همزمان با دهه فجر امسال، کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان تجهیز شدند.
وی افزایش بهره وری کانون های مساجد و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و هنری جوانان و نوجوانان را از اهداف تجهیز کانون ها عنوان کرد و ادامه داد: با تجهیز کانون ها می توانیم زمینه جذب جوانان به مساجد و کانون ها را افزایش دهیم.
مقدمی با اشاره به اینکه تجهیزاتی شامل رایانه، دوربین عکاسی، میز مطالعه، قفسه کتاب و چاپگر در اختیار کانون های مساجد استان قرار گرفته است، یادآور شد: از 197 کانون فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان 180 کانون تجهیز شدند.
سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد زنجان افزود: این تجهیزات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال در اختیار کانون های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان قرار داده شد.
مقدمی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی روح معنویت را به ملت ایران برگرداند، افزود: رژیم پهلوی با تضعیف روحیه جوانان و جلوگیری از پیشرفت آنان از رشد و بالندگی کشور جلوگیری می کردند.
وی، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی روحیه جهاد و ایثارگری را در جوانان ایران بیدار کرد و رزمندگان اسلام و انقلاب به بهای خون خود در مقابل کفر و ظلم ایستادگی کردند.
مقدمی با اشاره به اینکه ستاد عالی کانون های مساجد کشور در دهه 80 و با هدف مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان تاسیس شد، ادامه داد: در استان زنجان نیز در راستای تحقق مکنویات رهبری و مقابله با جنگ نرم 197 کانون فرهنگی و هنری وجود دارد.
سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد زنجان به تجهیز کانون های استان اشاره کرد و ادامه داد: اعطای 35 قفسه کتاب، 14 میز و 56 صندلی مطالعه به کانون های مساجد شهرستان طارم، اعطای 50 قفسه کتاب، 40 میز و 160 صندلی به کانون های مساجد شهرستان خدابنده و اعطای 25 قفسه کتاب، 20 میز، 80 صندلی ، 2 دستگاه رایانه، یک دستگاه چاپگر و 8 دوربین عکاسی به کانون های مساجد شهرستان ابهر در کارنامه دبیرخانه کانون های مساجد استان ثبت شد.
مقدمی در مجموع 208 قفسه کتاب، 200 میز مطالعه، 800 صندلی، 54 دستگاه کامپیوتر، 74 دوربین عکاسی، 8 دستگاه چاپگر، 4 لب تاپ و 4 دستگاه دوربین فیلمبرداری به کانون های مساجد استان اعطا شده است.
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: طرح سراسری کارگاه مهارت های بیان تفسیر از 3 تا 5 اسفندماه سال جاری در فرهنگسرای کوثر زنجان برگزار خواهد شد.
مرتضی مقدمی گفت: طرح سراسری کارگاه مهارت های بیان تفسیر با حضور 40 تن از ائمه جماعات زنجان به مدت سه روز در زنجان برگزار می شود.
