میزان تجهیز کانونهای مساجد استان زنجان امسال ۸ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مقدمی افزود: همزمان با دهه فجر امسال، کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان تجهیز شدند.

وی افزایش بهره وری کانون های مساجد و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و هنری جوانان و نوجوانان را از اهداف تجهیز کانون ها عنوان کرد و ادامه داد: با تجهیز کانون ها می توانیم زمینه جذب جوانان به مساجد و کانون ها را افزایش دهیم.

مقدمی با اشاره به اینکه تجهیزاتی شامل رایانه، دوربین عکاسی، میز مطالعه، قفسه کتاب و چاپگر در اختیار کانون های مساجد استان قرار گرفته است، یادآور شد: از 197 کانون فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان 180 کانون تجهیز شدند.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد زنجان افزود: این تجهیزات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال در اختیار کانون های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان قرار داده شد.

مقدمی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی روح معنویت را به ملت ایران برگرداند، افزود: رژیم پهلوی با تضعیف روحیه جوانان و جلوگیری از پیشرفت آنان از رشد و بالندگی کشور جلوگیری می کردند.

وی، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی روحیه جهاد و ایثارگری را در جوانان ایران بیدار کرد و رزمندگان اسلام و انقلاب به بهای خون خود در مقابل کفر و ظلم ایستادگی کردند.

مقدمی با اشاره به اینکه ستاد عالی کانون های مساجد کشور در دهه 80 و با هدف مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان تاسیس شد، ادامه داد: در استان زنجان نیز در راستای تحقق مکنویات رهبری و مقابله با جنگ نرم 197 کانون فرهنگی و هنری وجود دارد.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد زنجان به تجهیز کانون های استان اشاره کرد و ادامه داد: اعطای 35 قفسه کتاب، 14 میز و 56 صندلی مطالعه به کانون های مساجد شهرستان طارم، اعطای 50 قفسه کتاب، 40 میز و 160 صندلی به کانون های مساجد شهرستان خدابنده و اعطای 25 قفسه کتاب، 20 میز، 80 صندلی ، 2 دستگاه رایانه، یک دستگاه چاپگر و 8 دوربین عکاسی به کانون های مساجد شهرستان ابهر در کارنامه دبیرخانه کانون های مساجد استان ثبت شد.

مقدمی در مجموع 208 قفسه کتاب، 200 میز مطالعه، 800 صندلی، 54 دستگاه کامپیوتر، 74 دوربین عکاسی، 8 دستگاه چاپگر، 4 لب تاپ و 4 دستگاه دوربین فیلمبرداری به کانون های مساجد استان اعطا شده است.

کارگاه مهارت های بیان تفسیر در زنجان برگزار می شود



سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: طرح سراسری کارگاه مهارت های بیان تفسیر از 3 تا 5 اسفندماه سال جاری در فرهنگسرای کوثر زنجان برگزار خواهد شد.



مرتضی مقدمی گفت: طرح سراسری کارگاه مهارت های بیان تفسیر با حضور 40 تن از ائمه جماعات زنجان به مدت سه روز در زنجان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این کارگاه با هدف توسعه فرهنگی تفسیر و فن ترجمه در مساجد برگزار می شود، گفت: این یک طرح کشوری است و مشابه آن در 31 استان برگزار می شود.

مقدمی ادامه داد: توسعه فرهنگ آموزش تفسیر ائمه جماعات، ایجاد شبکه مفسران مساجد و یکسان سازی آموزش طرح تفسیر از دیگر اهداف این طرح است. به گفته وی، این طرح زیر نظر مرکز تخصصی تفسیر و حجت الاسلام کلباسی برگزار می شود و چهار تن از اساتید این مرکز از قم در این کارگاه حضور خواهند داشت.

مقدمی به اعطای گواهی پایان دوره به شرکت کنندگان در این طرح اشاره کرد و یادآور شد: شرکت کنندگان به مدت 44 ساعت در دوره آموزشی شرکت خواهند کرد.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان، موضوعات اصلی این کارگاه را روش تفسیر، اصول و مبانی تفسیر، قالب های عرضه تفسیر، روش دسته بندی موضوعی و لغزش در ترجمه عنوان کرد.

به گفته وی، جذاب سازی کلاس، روش کلاس داری و قرآن و کودک نیز از موضوعات جنبی این کارگاه است.