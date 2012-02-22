عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فارور و بنی فارور دو جزیره خلیج فارس و خالی از سکنه هستند که از سرزمین اصلی فاصله زیادی دارند.

وی اظهار داشت: دولتها در کشورهای خارجی این گونه جزایر را که پراکنده و خالی از سکنه هستند به افراد ثروتمند اجاره می دهند. البته فعالیت این افراد در آن جزایر با نظارت دولت انجام می شود تا هیچگونه معضل زیست محیطی در آن صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه یکی از راههای مدیریت این گونه جزایر اجاره آنها به شکل محدود است، گفت: بهتر است کاربری این گونه جزایر توریستی تعریف شود تا صنعت به آنها راه نیابد و جزایر صنعتی نشوند زیرا در صورت صنعتی شدن بدون شک آسیب زیادی به محیط زیست منطقه وارد خواهد شد.

کرباسی افزود: بخشی از جزیره فارو به صورت پرتگاه است اما بخش دیگر آن صاف و قابل بهره برداری است که می توان به عنوان جاذبه های توریستی و از مرجانهای آن به عنوان آکواریوم طبیعی استفاده کرد.

به گفته وی، در صورتی که بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در زمینه احداث پلاژهای شناور روی آب باشد موافق هستیم . بخش خصوصی همچنین می تواند در ورزشهای آبی - مشروط بر اینکه مخرب محیط زیست نباشد- سرمایه گذاری کند.

کرباسی اظهار داشت: همچنین موضوع حذف ورزش‌های مخرب دریایی در جزایر فارور و بنی‌فارور در دستور کار قرار گرفته و قرار است طرح خارج کردن موتورهای دوزمانه جت اسکی در جزایری مانند فارور و بنی‌فارور که از نظر زیست محیطی حساس هستند اجرا شود.

وی با اعلام این خبر که قرار است در جزایر فارور و بنی‌فارور یک مرکز امداد و نجات آبزیان ایجاد کنیم، تأکید کرد: البته برای استفاده از جزایر آزاد می‌توانیم علاوه بر بخش خصوصی داخلی از سرمایه‌گذاری خارجی نیز استفاده کنیم اما فعلا با بخش خصوصی داخلی صحبت شده است که اگر با شرایط سازمان محیط زیست مبنی بر حفظ مسایل زیست محیطی، تولید انرژی از دریا، امحای زباله و تولید گاز متان از آن برای آشپزی موافقت کنند مشکلی برای آغاز فعالیت آنها وجود ندارد.

کرباسی گفت: همچنین در نظر داریم دستورالعمل زیست محیطی برای نحوه گردش در دریا را تهیه و به بخش سرمایه گذار در این دو جزیره ابلاغ کنیم.