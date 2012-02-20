240 دستگاه اتوبوس در شهر همدان به مسافران خدمات ارائه می دهند

ایرج ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اتوبوس‌های شهری همدان روزانه 175 هزار نفر مسافر را در 35 مسیر جابجا می‌کنند.

ملک محمدی افزود: تاکنون 45 درصد ناوگان اتوبوسرانی همدان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اضافه کرد: در راستای رفاه حال شهروندان این سازمان تا نقاط دور شهر همدان نیز خدمات رسانی توسط اتوبوس ها را برنامه ریزی کرده است.

وی با بیان اینکه استاندارد اتوبوس برای هر هزار نفر یک دستگاه است، اضافه کرد: با توجه به اینکه خیابان های شهر همدان از نظر فضا بسیار محدود هستند سازمان اتوبوسرانی امکان ورود اتوبوس های بیشتر برای حمل و نقل درون شهری را به خیابان ها ندارد.

وی با بیان اینکه ساعت کاری اتوبوسرانی از شش تا 22 است، گفت: ساعت کاری سازمان اتوبوسرانی نسبت به تغییر فصول تغییر می کند.